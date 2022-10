Leeds United vs Aston Villa: come guardare lo streaming live, il canale TV, l’orario di inizio della Premier League

La Premier League torna in campo domenica.

Chi sta giocando

Aston Villa @ Leeds United

Record attuali: Aston Villa 2-4-1; Leeds United 2-2-2

Cosa sapere

L’Aston Villa ha assistito all’azione dai propri divani lo scorso fine settimana, ma è pronta a scendere in campo. Loro e il Leeds United si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 11:30 ET di domenica a Elland Road. I Lions dovrebbero ancora andare in alto dopo una vittoria, mentre il Leeds United cercherà di raddrizzare la nave.

Due settimane fa, Villa ha vinto con un gol, superando il Southampton 1-0. L’attacco dell’Aston Villa si è verificato dopo il primo tempo, ma ha comunque segnato abbastanza gol per vincere la gara.

Nel frattempo, il Leeds United ha ricevuto un duro colpo tre settimane fa quando è caduto 5-2 contro il Brentford.

Villa e Leeds United hanno pareggiato 3-3 nella prima partita dell’anno scorso, ma Villa ha ottenuto la vittoria nella seconda partita 3-0. Il Leeds United vuole restituire il favore; ricontrolla su CBSSports.com per aggiornamenti su come se la cavano.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Leeds United contro Aston Villa

Leeds United contro Aston Villa Quando: Domenica alle 11:30 ET

Domenica alle 11:30 ET Dove: Via Elland

Via Elland TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Leeds +135; Disegna +240; Aston Villa +205

Storia della serie

L’Aston Villa ha vinto due delle ultime quattro partite contro il Leeds United.