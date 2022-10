Leeds United vs. Arsenal: streaming in diretta, pronostico punteggio, canale TV, come guardare, ora di inizio, quote

L’Arsenal si recherà al Leeds United domenica sperando di aprire un vantaggio più consistente sul Manchester City che potrebbe rimanere con i rivali più vicini che affronteranno il Liverpool più tardi quel giorno. Nessuno all’Emirates Stadium si lascia trasportare dalla possibilità che possano essere coinvolti in una seria corsa al titolo, ma se dovessero aprire la strada dopo 10 partite, potrebbero benissimo sentirsi affermati come i contendenti più probabili se il City dovesse cadere a pezzi.

Il Leeds, tuttavia, ha già battuto una delle migliori squadre londinesi a Elland Road in questa stagione, anche se da allora i risultati non sono stati altrettanto positivi. La pressione non è ancora su Jesse Marsch, ma un’altra vittoria contro avversari di alto livello gli farebbe molti favori mentre cerca di vincere intorno a quei tifosi che potrebbero ancora desiderare Marcelo Bielsa. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 16 ottobre | Volta: 9:00 ET

Posizione: Elland Road, Leeds, Regno Unito

Streaming TV/diretta: Premio del pavone

Probabilità: Leeds +480; Disegna +230; Arsenal -188 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Leeds: Nonostante le elettrizzanti vittorie su Wolverhampton Wanderers e Chelsea all’inizio della stagione, la squadra di Marsch ha vacillato nelle ultime settimane e non vince da agosto (anche se il fatto che due delle loro partite siano state posticipate non aiuta). Improvvisamente il Leeds è al 14° posto, a soli tre punti dalla zona retrocessione, anche se le metriche di fondo di una squadra la cui differenza reti prevista è quasi zero suggeriscono che dovrebbe essere comodamente a metà classifica.

“Per la maggior parte abbiamo giocato abbastanza bene durante le serie delle nostre partite”, ha detto Marsch, “mi sento come se fossimo stati coinvolti nella partita e sappiamo quanto siano competitivi i giochi. Non l’abbiamo fatto, a parte il Brentford [where Leeds lost 5-2] – rinunciato a molti obiettivi. Penso che il più grande margine di miglioramento sia il gol. Sta trasformando i vantaggi in occasioni e le occasioni in tiri e i tiri in gol”.

Arsenale: Vincere sta diventando un bug infettivo per l’Arsenal in questo momento, hanno risposto alla sconfitta contro il Manchester United il mese scorso rubando sei vittorie di fila. La vittoria di giovedì sul campo artificiale di Bodo/Glimt potrebbe anche essere stata gradita a Mikel Arteta in quanto è arrivata dopo una prestazione così deludente.

Gabriel Jesus è stato lasciato a Londra per quella partita mentre i giocatori senior come Thomas Partey e Gabriel hanno avuto un periodo di riposo. Anche Granit Xhaka e Gabriel Martinelli, uomini di ferro della stagione finora, sono stati espulsi dalla panchina solo in ritardo e l’Arsenal dovrebbe portare una squadra relativamente ben riposata nello Yorkshire.

Predizione

L’Arsenal è a posto ed è arrivato al Leeds in un momento in cui i risultati sono molto lontani da dove dovrebbero essere. Aspettati che la parte di Arteta porti a termine il lavoro. SCEGLIERE: Leeds 0, Arsenal 2