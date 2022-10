Leclerc, Lidl e Intermarché beneficiano di un aumento dei consumi

I tre gruppi hanno incrementato la propria quota di mercato grazie ad un aumento dei consumi del 6% nel mese di agosto.

Le nuove abitudini di consumo adottate durante il confinamento stanno scuotendo i grandi distributori. Tra il 10 agosto e il 6 settembre, il consumo francese è accelerato con un aumento di oltre il 6%, secondo i dati di Kantar, trasmessi da LSA, rivista professionale specializzata in consumi. “LLe sessioni di gara diventano meno frequenti e il traffico sui circuiti generali si contrae del 3,8% e il valore dei canestri migliora del 10%“, indica lo specialista del consiglio, presso il settimanale.

Tra i big winner troviamo in testa Leclerc, che ha registrato una quota di mercato del 22,7%, in aumento di 0,6 punti rispetto all’anno precedente. Il gruppo rimane in testa alla classifica, in particolare grazie al suo Drive che rappresenta il 48% della quota di mercato, secondo BFM business. Questa modalità di consumo ha conquistato quasi 1,2 milioni di famiglie tra il 10 agosto e il 6 settembre.

Auchan e Casino svitano

Segue il gruppo Mousquetaires (Intermarché) con +0,4 punti e quota di mercato del 15,4%, seguito da Lidl con una quota di mercato del 6,2% per un aumento di 0,5 punti.

Altri distributori faticano a sfruttare questo aumento dei consumi. Carrefour è sceso di 0,1 punti, ma è riuscito a rimanere appena dietro a Leclerc con una quota di mercato del 19,1%.

Per Auchan, il bilancio è più cupo. Il gruppo svita a 0,4 punti seguito da Casino che scende a 1,4 punti per una quota di mercato del 9,3%.

