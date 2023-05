Le zeppe più comode che avrai mai indossato sono solo da Skechers

Quando pensiamo ad una calzatura comoda per i mesi estivi, ricorriamo sempre ai sandali piatti. Ma non dobbiamo rinunciare alla potenza snellente ed all’eleganza di una zeppa se la scegliamo adeguatamente. Il comfort è una delle nostre priorità considerando che siamo donne multitasking con tantissime cose da fare durante il giorno, quindi queste zeppa della nuova collezione di Skechers sono il miglior acquisto per questa stagione.

Le nuove zeppe di Skechers

Battezzate con il nome di Skechers Cali Beverlee – Delicate Glow, sono delle sandali zeppa con cinturini e tomaia in materiale sintetico ricamato con chiusura posteriore regolabile e plantare Luxe Foam con ammortizzazione. L’altezza media della suola è di 1,3 centimetri e l’altezza totale della zeppa è di 5,7 centimetri.

Il bianco è il colore tendenza del 2023. È vero che, insieme al nero, è uno di quei colori classici che non passano mai di moda. Tuttavia, quest’anno è più di tendenza che mai perché si indossa in “total look”, che allo stesso tempo è il modo più elegante di sfoggiarlo.

Ha una magia che eleva qualsiasi look al massimo della sua espressione. Pertanto, oltre al comfort, il design è un’altra delle ragioni importanti per aggiungere le nuove zeppe di Skechers al nostro guardaroba.

Combinare le zeppe è la cosa più semplice del mondo perché vanno bene con tutto e sembrano meravigliose in qualsiasi occasione. Per andare in ufficio, puoi creare un look con le due tendenze più virali della stagione: il colore bianco e i sandali in denim. Abbina le zeppe di Skechers ad un vestito camicia in denim, e sarai spettacolare!

Sono un elemento essenziale nella valigia delle vacanze di quest’estate. Per fare una passeggiata in riva al mare, puoi scegliere un completo di camicia e pantalone in lino o una gonna stile pareo e un top corto. Puoi anche animarti con un abito lungo vaporoso con stampa floreale in rosa o verde, che creano un contrasto delizioso con il bianco.

Le zeppe più comode per l’estate sono in vendita sul negozio online di Skechers per 65 euro, dal numero 37 al 39. Gli altri numeri sono già esauriti perché i sandali sono diventati un grande successo di vendite dal loro lancio. Puoi unirti a Skechers Plus per avere la spedizione gratuita e 5 euro di sconto.

4/5 - (4 votes)