Le zeppe di iuta più comode che troverai sono da Parfois: si abbinano perfettamente ai jeans.

Nelle vendite estive di Parfois stiamo trovando veri gioielli, come queste zeppe di juta che sembrano destinare ad essere le nostre scarpe preferite fino a settembre. Infatti, slanciano e affinano la silhouette proprio come un paio di scarpe con i tacchi, ma allo stesso tempo sono comode come delle scarpe basse. Sono calzature versatili e molto stilose che possono essere facilmente incorporate in qualsiasi look.

Quelle di Parfois ci piacciono particolarmente perché sono di un colore basico come il beige, quindi potremo utilizzarle di anno in anno. Con zeppa di juta e chiusura tramite cinturino alla caviglia, sono sandali meravigliosi per questa stagione dell’anno. E la cosa migliore è che si abbinano alla perfezione con i jeans, cosa che ci entusiasma perché il denim è una delle principali tendenze della stagione.

Le zeppe in saldo di Parfois

Per un look da ufficio in cui cerchiamo di essere eleganti ma non troppo formali, possiamo combinare due delle tendenze più virali del momento. Da un lato, un paio di jeans. Tra tutti gli stili tra cui scegliere, il culotte è il più lusinghiero in quanto ha una vita alta e una gamba larga. Inoltre, essendo a metà polpaccio, è molto più fresco della lunghezza normale.

E, per la parte superiore, un gilet da abito, che ora viene indossato come un top. Sì, il gilet viene indossato senza nulla sotto. Questa è una delle lezioni che abbiamo imparato da coloro che sanno di moda, e dobbiamo ammettere che ci sembra un’ottima idea per trasformare il gilet in un nuovo capo chiave del guardaroba.

C’è un binomio che non fallisce mai in estate: vestito lungo in stile boho e zeppe. Ogni anno spuntano nuove versioni di questo vestito, ma la versione classica a fiori è sempre lì. Naturalmente possiamo anche andare oltre e unirci alle nuove tendenze con un vestito con dettagli all’uncinetto o ricamato svizzero, due dettagli diventati protagonisti delle collezioni.

Le sandali con zeppa di juta sono disponibili sul negozio online di Parfois per 25,99 euro invece di 29,99 euro in una vasta gamma di numeri, dal 35 al 41. La consegna a domicilio è gratuita per ordini superiori a 24,99 euro entro 2-5 giorni lavorativi.

