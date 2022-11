Le zeppe del momento che non potete perdervi sono di Bimba y Lola e hanno una vendita incredibile.

Bimba e Lola è uno dei migliori marchi di moda abbiamo in Spagna. Conosciuto per la qualità e la varietà dei suoi capi di abbigliamento e anche per il suo borseLa collezione di calzature non è meno importante e, come tutto il resto sopra menzionato, possiamo trovarla con grandi sconti. Proprio in quest’ultima sezione si distinguono alcune zeppe che stanno spopolando tra tutti i clienti del marchio. Scoprire le zeppe Bimba y Lola del momento che non potete perdere e che hanno anche uno sconto incredibile.

Le zeppe più vendute da Bimba y Lola

Se volete indossare le calzature più cool dell’estate, con il miglior design e uno stile che vi permetta di abbinarle a tutto, non c’è nulla di meglio che scegliere le sandali con plateau in sughero nero che possiamo trovare attualmente in vendita presso Bimba y Lola.

Sono inoltre realizzati con pelle della migliore qualità. In particolare, pelle proveniente da concerie certificate dal Leather Working Group, che garantisce l’applicazione di sistemi di produzione più sostenibili. Una scarpa che ha anche un sottopiede e una fodera in pelle conciata in modo responsabile e senza l’uso di metalli pesanti (sali di cromo) per essere in grado di proteggere gli ecosistemi.Ma a prescindere dalla loro qualità e anche dal fatto che siano prodotti nel rispetto dell’ambiente, sono sandali o zeppe di tendenza se teniamo conto che siamo nell’estate del 2022 quando le calzature con plateau sembrano spopolare grazie a modelli come questo.Con loro potrete sembrare molto più alte, ma non solo, perché essendo caratterizzate da un tacco di soli 8 cmnoterete che sono molto comodi e in effetti, si desidera indossarli entrambi durante il giornoad esempio, abbinato a un jeans, come mostrato nella foto, o a un paio di jeans. così come di notteSe li abbinate, ad esempio, a pantaloncini e a un top corto o a un abito lungo, corto o midi, che sono i più popolari del momento, non esitate perché sono i sandali più desiderati del momento. Sono disponibili in tutti i negozi Bimba y Lola e nel loro negozio online. Il prezzo è di 130 euro, ma avendo uno sconto del 40%, può essere acquistato al prezzo di 78 euro. Il I numeri disponibili sono da 36 a 41.