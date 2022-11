Le vostre gambe saranno morbide grazie a questo nuovo kit di prodotti, ideale per questo autunno 2022!

Lidl avrà sempre nuovi prodotti per i suoi clienti. Recentemente, il marchio ha lanciato un nuovo kit per la depilazione!

Chi non vuole avere gambe liscissime quest’autunno? Con questo nuovo kit di Lidl, non avrete problemi a ottenerlo. Vedrete, nulla potrà impedirvi di acquistare questo nuovo articolo del marchio.

Lidl: Nuovo kit di depilazione disponibile presso Lidl

Da Lidl, i nuovi prodotti non smetteranno di arrivare presto. Con i vari articoli già disponibili del marchio, ne arriveranno sicuramente altri. Ci sono stati apparecchi per il bagno, per non parlare degli elettrodomestici e dei prodotti per la pulizia. Questa volta, il marchio tedesco pensa al vostro la pelle e soprattutto i capelli.

Questo nuovo prodotto è infatti indispensabile per la depilazione. D’ora in poi non dovrete più andare dall’estetista. Grazie a questo kit che Lidl vi offre, sarete in grado di depilarsie. Non è necessario utilizzare strisce di cera e nemmeno un rasoio. In effetti, le estetiste professioniste usano lo stesso di questo.

A quanto pare, questo nuovo kit è incredibilmente efficace. Inoltre, è molto facile da usare. Per essere più precisi, stiamo parlando di questo scaldacera che Lidl ha appena introdotto nei suoi scaffali. La sua funzione principale è quella di mantenere calda la cera. Per scoprirlo, basta recarsi nei negozi del marchio.

Ovviamente, ci sono diversi motivi per cui dovreste acquistare questo scaldacera SilverCrest Personal Care di Lidl. Da un lato c’è la qualità di questo nuovo dispositivo. D’altra parte, c’è anche il prezzo. Ciò non sorprende, data la reputazione del marchio tedesco.

Quanto costa questo scaldacera di marca?

Non c’è nulla di cui preoccuparsi con questo scaldacera Lidl in termini di qualità. Lidl offre infatti una garanzia di 3 anni. E se non è di vostro gradimento, potete sempre restituirlo. Ma è improbabile che ciò accada se si considerano le caratteristiche di cui dispone. Quando lo acquistate, avrete 18 dischi di cera che potrete sicuramente utilizzare più volte.

Con questi dischi, potrete fare la ceretta alle gambe in tempi record rimanendo a casa. Per non parlare del fatto che questo kit Lidl è dotato di un coperchio. In questo modo si mantiene il calore all’interno e si apprezza sicuramente l’illuminazione ambientale. Si noti che per utilizzare la cera è sufficiente strisce di tessuto. Tra l’altro, basta pulirli per poterli riutilizzare.

Per quanto riguarda il prezzo, probabilmente non ci crederete. Ovviamente, conoscendo il principio di Lidl, questo non costerà un occhio della testa per un dispositivo che durerà nel tempo. In effetti, è sufficiente spendere 17,99 euro per regalarsi questo nuovo kit del marchio. Ora non è più necessario pagare l’estetista per avere gambe lisce.

Pur lanciando sempre più spesso nuovi prodotti, Lidl non ha dimenticato la cucina. Naturalmente, il marchio continua a rilasciare nuovi prodotti ogni settimana. Oltre a questo, il decisione che il grande discount ha appena annunciato farà sicuramente piacere ai suoi clienti.

Lidl: questa misura farà bene ai suoi clienti!

Con l’inflazione ancora in aumento in Francia, Lidl si dimostra molto comprensiva nei confronti dei suoi clienti. Di fatto, Michel Biero ha recentemente parlato di questo argomento su Europe 1. “Abbiamo un’inflazione del 4,5%”, ha esordito. E ha continuato dicendo: “Raggiungeremo il 5% entro la fine dell’estate”. Come ha detto lui stesso, “poi il 7%… entro la fine dell’anno”.

Ovviamente, Lidl non ha intenzione di stare a guardare. Secondo quanto annunciato dal direttore esecutivo degli acquisti e del marketing, il marchio ha preso una decisione. A quanto pare, il 5% di sconto prezzi continueranno a essere praticati nei negozi dell’azienda. Questo continuerà fino a ottobre. Un aiuto sicuramente gradito dai suoi clienti che si trovano in difficoltà con questo autunno.