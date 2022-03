Le voci sull’acquisto di Grifol incoraggiano la quotazione della società farmaceutica

Le voci di acquisto circa Grifols hanno incoraggiato nei giorni scorsi la quotazione dell’azienda farmaceutica catalana, specializzata nella produzione di emoderivati.

Secondo gli esperti di Affitto 4la pubblicazione ‘Betaville’specializzato in movimenti societari, ha pubblicato che diversi fondi di investimento sono interessati a fare un’offerta di acquisto.

Durante la giornata di mercoledì, il prezzo di Grifols è aumentato bruscamente nella foga di questa voce, che non è stata confermata. Apparentemente, un gruppo americano e uno britannico stanno analizzando una possibile operazioneper il forte calo del mercato azionario che ne accumula il valore, appesantito dall’impatto che il Covid-19 ha avuto sui suoi centri di raccolta del plasma sanguigno.

Entrambi i gruppi di investimento potrebbe creare un consorzio per lanciare un’offerta congiunta, anche se nemmeno questa conclusione è stata confermata. Fonti vicine a Grifols affermano che l’azienda “non commenta le indiscrezioni” del mercato.

Rent 4 esperti, che consigliano ‘sovrappeso’ il valore, con una valutazione di 26,50€ per azioneaffermano che “data la valutazione corrente della società e i prezzi ai quali vengono solitamente pagati i beni in questo tipo di attività, non sorprende che ci siano gruppi interessati all’azienda“.

“Comunque”, aggiungono, “a causa dell’attuale livello di indebitamento detenuto da Grifols in quanto le azioni con diritto di voto (Classe A) sono sotto il controllo del azionista nocciolo duro (35% del totale della società, ma stimiamo che oltre il 50% delle azioni di Classe A), Non sarebbe facile rilevare l’azienda senza l’approvazione del Famiglia Grifols“.

“Comunque”, concludono, “entrambe le situazioni possono essere compatibili, il che potrebbe portare a una sorta di accordo“.