Le voci sulla scomparsa della Spagna in Champions League dopo l’era Ronaldo-Messi erano molto esagerate

Non lasciarti ingannare dalla prima stagione del Barcellona senza Lionel Messi. Le voci sulla scomparsa del successo della Liga nelle competizioni europee sono state notevolmente esagerate. In effetti, la caduta – a livello nazionale o internazionale – non è mai avvenuta. Le squadre spagnole in Europa in questa stagione non sono solo tornate, stanno facendo quello che hanno sempre fatto.

Dal 2008-09 al 2017-18, la Champions League è stata dominata dai club spagnoli. In quelle 10 stagioni, i giganti spagnoli del Real Madrid e del Barcellona si sono uniti per alzare il trofeo dell’UCL sette volte. Porti l’Atletico Madrid nell’ovile e puoi dire che due di quelle finali sono state tutte in Spagna.

Da allora, le cose non sono più state le stesse, ma l’idea della caduta della Liga è stata decisamente smentita in questa stagione. Provi a perdere le due più grandi stelle del mondo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e vedi come va.

Otto squadre rimangono in Champions League di questa stagione mentre ci avviciniamo al grande sorteggio di venerdì (CBS Sports HQ e Paramount+), e solo Spagna e Inghilterra possono dire di avere tre rappresentanti, con Real Madrid, Atletico Madrid e Villarreal la crema del raccolto in Spagna grazie ai display dominanti nell’ultima settimana.

C’era questa percezione generale che la Liga, senza Ronaldo e Messi, avrebbe sofferto. Certo, ci è voluto del tempo prima che entrambi i club si riadattassero, e probabilmente c’era solo meno interesse in generale, ma non è sorprendente. Coloro che hanno escluso le squadre spagnole devono iniziare a ripensarci.

Quando Ronaldo ha lasciato il Real per la Juve nel 2018, i Blancos hanno impiegato più di un anno per ritrovare se stessi. Ora sono uno dei migliori contendenti a vincere un torneo che hanno conquistato 12 volte, più di chiunque altro. Per quanto riguarda il Barcellona, ​​continuano a cercare di trovare stabilità senza Messi e negli ultimi tempi sono stati in una forma eccezionale, sembrando contendenti per vincere l’Europa League. Barcellona e Real Madrid hanno avuto successo molto prima di Messi e Ronaldo e continueranno ad avere successo in futuro, anche se il Barca aveva bisogno di Spotify per aprire le casse per farlo.

Poi abbiamo l’Atletico Madrid. Finché Diego Simeone sarà in carica, sembreranno sempre dei contendenti. Basta chiedere ai fan silenziati all’Old Trafford martedì, che hanno fatto ricorso lanciando bottiglie al boss dell’Atleti mentre correva lungo la linea laterale dopo un altro capolavoro della trasferta. E non puoi dimenticare il piccolo Villarreal, guidato dall’ex allenatore dell’Arsenal e del PSG Unai Emery, che sta conquistando l’Europa League per diventare l’ultimo cavallo oscuro dopo che la sua squadra ha consegnato alla Juventus una delle peggiori sconfitte casalinghe nella sua ricca storia dell’UCL.

Prima è stato il nuovo club di Messi, il PSG, a essere rimbalzato dagli ottavi di finale grazie a una clamorosa tripletta di Karim Benzema con il suo vecchio rivale, il Real Madrid. Una settimana dopo, è stato il potente Manchester United e CR7, espulso dalla competizione grazie al suo vecchio rivale in Spagna, l’Atletico Madrid. La Juve ne ha avuto sicuramente abbastanza per superare il Villarreal a Torino? Due calci di rigore subiti più tardi e i guai della Old Lady’s Champions League continuano.

Tutti e tre i giganti curati a fondo dalle squadre della Liga.

Senti, capisco che la Liga non sia così sexy senza Messi e Ronaldo. Ma si può sostenere che le loro partenze abbiano dato speranza ai club più piccoli mentre hanno costretto i giganti a riscoprire se stessi. Potrebbero non vincere l’UCL in questa stagione, ma nessuno dovrebbe sorprendersi se lo faranno.

All’inizio della gara di ritorno degli ottavi di finale, molto probabilmente prevedeva che tutte le squadre spagnole sarebbero andate a finire. Tutti e tre sono sopravvissuti, ma sai chi non l’ha fatto? Il Manchester United di Cristiano Ronaldo, una squadra del PSG costellata di stelle che ha battuto Kylian Mbappe, Neymar e Messi, il Borussia Dortmund di Erling Haaland e, infine, l’Ajax, lo sfavorito preferito di tutti. Quando si tratta di Mbappe e Haaland, non sarebbe una sorpresa per nessun tifoso di calcio che vive sotto la roccia vederli vestiti per i club della Liga la prossima stagione.

Combinando le restanti squadre di Champions League ed Europa League, nessun campionato presenta più squadre delle sei della Spagna. Non male per un campionato che per alcuni era caduto fuori mappa. Tre stagioni fa, il Barca era in semifinale di UCL. Due stagioni fa, due degli ultimi otto erano spagnoli. La scorsa stagione, il Real Madrid è stato semifinalista dell’UCL.

Quindi, prima di iniziare a chiederti se la Liga sia davvero tornata, sia a livello nazionale che nel vecchio continente, devi capire una cosa: non è mai andata via.