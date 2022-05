Le vendite prevalgono a Wall Street, che continua a scendere dopo il calo di giovedì

Wall Street registra perdite sensibili in quello che può essere un giorno molto volatile dopo il incidente di giovedìche ha cancellato i forti guadagni che gli indici di New York avevano registrato nelle prime tre sessioni della settimana.

Il rally rialzista di mercoledì è stato un miraggio e le azioni statunitensi sono tornate ai minimi annuali. L’incertezza a breve termine è massima e tutto dipenderà dal fatto che quei minimi annuali siano finalmente persi.

Una delle variabili da monitorare è in mercato del debitodal momento che il rendimento dell’obbligazione americana è salito alle stelle questo giovedì al di sopra del 3%, che hanno danneggiato in modo particolare il settore tecnologico. Il massacro nel mercato obbligazionarioche si sta verificando in un contesto di forti ribassi per le azioni, esemplifica i nervi degli investitori e la mancanza di porti sicuri al momento.

PERICOLO NEL NASDAQ

In questo scenario, César Nuez, analista di Bolsamanía, commenta che “il forte calo del 5% del Nasdaq annulla il dato di rimbalzo che abbiamo visto mercoledì e riempiono di nuvole nere il futuro tecnico dell’indice“.

Per Nuez, “piove sul bagnato perché non dobbiamo dimenticare la finestra ribassista (due gap al ribasso non colmati) disegnata ad aprile. Dopo essere tornati alla media delle 200 sessioni, sembra molto probabile che finiremo per vedere una continuazione del scende al livello di 12.000 punti“.

“La cosa peggiore”, conclude questo esperto, “è quella potremmo trovarci di fronte a un cambiamento di tendenza a lungo termine. Vedremo un segnale di forza solo se riuscirà a sfondare la resistenza di 13.556 punti, il massimo di mercoledì”.

PAURA DEL MERCATO

Il rally di mercoledì è stato dimenticato ed è stato un miraggio. Il fatto che Powell abbia escluso aumenti di 75 punti base ha causato un rimbalzo significativo, ma questo giovedì gli analisti hanno concentrato la loro attenzione sul pericolo rappresentato dalla stretta monetaria e sul crescenti rischi di recessione.

“Il parti più costose sul mercato hanno sofferto di più nel sell-off di giovedì. A parte un continuo aumento dei rendimenti, non c’è stato alcun flusso di notizie specifico, a suggerirlo la liquidazione coatta avrebbe potuto influenzare“, argomenta da Julius Baer.

“Il La Fed continuerà il suo ciclo di inasprimento più veloce e aggressivo in quattro decenni.. Allo stesso tempo, le aspettative di crescita globale sono continuamente riviste al ribassocon la guerra in Ucraina e la strategia zero Covid-19 della Cina come jolly”, aggiungono dalla banca svizzera.

“Come tale, la capacità della Fed di progettare un atterraggio morbido è tutt’altro che scontata. Anche i titoli tecnologici hanno subito un’enorme pressione a causa dell’aumento dei rendimenti, poiché il settore è stato scambiato a un premio rispetto al mercato più ampio con migliori prospettive di crescita”.

Da parte sua, l’ex vicepresidente della Fed, Riccardo Claridaha aggiunto benzina sul fuoco commentando che le tariffe dovrebbero salire a “Territorio restrittivo del 3,5%. anche se l’inflazione si modererà significativamente nei prossimi mesi.

RELAZIONE SUL LAVORO E ALTRI MERCATI

Nell’agenda economica, il Rapporto sull’occupazione di aprile, che ha concluso che la prima economia mondiale ha creato 428.000 posti di lavoro non agricoli, rispetto ai 400.000 previsti e ai 428.000 del mese precedente. Inoltre, il tasso di disoccupazione rimane al 3,6% rispetto al 3,5% previsto. Particolare attenzione è riservata all’evoluzione delle retribuzioni, che sono aumentate dello 0,3%, valore inferiore allo 0,4% previsto.

Il barile di greggio Texas occidentale in rialzo dell’1% ($ 109,35) e il barile Brent è aumentato dell’1,22% ($ 112,25), mentre il Euro apprezza lo 0,3% ($ 1,0575). Oltre al oncia d’oro avanzato 0,06% ($ 1.877). Infine, il bitcoin Lo 0,75% ($ 35.816) è rimasto dopo aver registrato il giorno peggiore da gennaio; e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni rimbalza a 3,12, il livello più alto dal 2018.