Le vendite di Springfield scatenano la follia: l’abito che snellisce la vita e aumenta l’abbronzatura

Springfield ha dato il via alle vendite estive in grande stile, con uno sconto su un vestito con dettagli cut-out che sicuramente desidererai aggiungere al tuo guardaroba. Da diverse stagioni i dettagli cut-out sono di tendenza e, anche se ci sono coloro che si avventurano con aperture che sembrano impossibili, preferiamo giocare sul sicuro con vestiti come questo in saldo da Springfield.

E infatti, a seconda di dove si trovano i dettagli cut-out, che siano in vita, scollo o schiena, ci aiutano a valorizzare quella specifica area. Naturalmente, qui c’è anche in gioco la dimensione delle aperture. Se quest’estate desideri sfoggiare una figura fantastica, questo vestito è ideale per te in quanto affina la vita e valorizza l’abbronzatura.

Il vestito cut-out in saldo da Springfield

Realizzato con un tessuto rustico super estivo, le aperture sono meravigliose perché creano l’effetto desiderato di vita a clessidra. Inoltre, avendo lo scollo a V, enfatizza anche il seno e allunga visivamente la silhouette. A ciò si aggiunge che il verde lime, uno dei colori tendenza dell’estate, aiuta a valorizzare l’abbronzatura, intensificandola. E ancora di più! Ha uno scollo a bandeu sulla schiena che permette di indossarlo con un reggiseno senza problemi.

Ama la versatilità del capo, poiché offre molte possibilità di abbinamento con stile. La proposta di Springfield ci sembra molto appropriata per questa stagione dell’anno: dei sandali bassi con design a strisce di corda nera. Se aggiungi una borsa di paglia o juta, avrai il look perfetto per un aperitivo in una terrazza con le amiche o per andare in spiaggia.

È anche un vestito con dettagli cut-out ideale per quelle occasioni in cui desideri essere elegante ma non troppo formale. Unisciti all’effetto snellente del look monocromatico che piace tanto agli esperti di moda e abbinalo a sandali con tacco e plateau e cinturino alla caviglia nella tonalità di verde che preferisci.

Puoi trovare il vestito sul negozio online di Springfield, per 34,99 euro invece di 49,99 euro grazie al 30% di sconto. È disponibile dalle taglie S alla L. La consegna a domicilio è gratuita entro 3-5 giorni.

4.9/5 - (12 votes)