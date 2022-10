Le uniche due condizioni che l’imprenditore spagnolo si è posto per pagare quasi 200mila euro e portare Oliver in Spagna

Oliver, il bambino di due anni e mezzo che ha un tumore cerebrale, è arrivato a Barcellona questo mercoledì a mezzogiorno in a aereo medicalizzato da Cancun (Messico) essere operato da un’équipe medica del Ospedale Sant Joan de Déu, in Esplugues de Llobregat.

Il volo, più volte posticipato, costa circa 200.000 euro. Un’enorme quantità di denaro che una persona ha pagato, un uomo d’affari spagnolo che nemmeno il padre del ragazzo, Alejandro Romero di Malaga, conosce personalmente.

mecenate spagnolo

Poco altro si sa di questo generoso mecenate. Il poco che è emerso è che ha un figlio o una figlia della stessa età di Oliver, che è ciò che lo ha commosso a tal punto dalla notizia che ha deciso di contattare la famiglia e in poche ore pagare loro il denaro necessario per lui aereo medicalizzato. Si sa anche che è spagnolo e che vive o trascorre lunghi periodi in Messico.

E che hai solo messo due condizioni per effettuare il pagamento: rimanere in totale “anonimato” e la fattura dell’addebito, di cui hai bisogno per il Tesoro.