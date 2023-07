Le tende più economiche di Ikea: sono un affare e c’è fila per ottenerle.

Le tende più economiche di Ikea: sono un affare e ci sono code per ottenerle. Se stai cercando di rinnovare le tende della tua casa senza spendere troppo denaro, Ikea ha la soluzione perfetta per te, poiché ha il modello che non solo è economico, ma ha anche un design che si abbina perfettamente con i mobili nella stanza in cui la posizioni. Scopri ora le tende che hanno un grande successo tra i clienti del famoso negozio svedese e corri a prenderle.

Ikea trionfa con le sue tende più economiche

Tra le molte tende che Ikea offre nei suoi negozi, attualmente le più vendute di tutte sono il modello Vivan. Queste sono delle tende leggere e traslucide che lasciano passare la luce naturale ma evitano i riflessi sullo schermo del televisore o del computer. Inoltre, ti forniscono anche privacy, poiché impediscono che ti vedano dall’esterno. Sono ideali per qualsiasi stanza della casa, dal salotto alla camera da letto, passando per la cucina o il bagno.

Queste tende sono realizzate in una miscela di poliestere e cotone, il che le rende resistenti e facili da lavare. Puoi metterle in lavatrice e in asciugatrice senza problemi, poiché si restringono solo del 4% al massimo. Ogni tenda misura 145 x 150 cm, ma puoi adattarle alla misura che desideri con il nastro adesivo per orli che viene venduto separatamente.

Le tende Vivan possono essere appese in due modi diversi: con una barra per tende o con una guida. Nel caso si utilizzi una barra, è sufficiente passare gli anelli attraverso gli occhielli nella parte superiore e, nel caso si voglia appenderle alla guida, sarà necessario utilizzare i ganci (da Ikea c’è il modello Riktig adatto) che dovranno essere posizionati nel nastro nella parte superiore e in questo modo fare delle pieghe per renderle più belle e uniformi.

Ma la cosa migliore di queste tende è il prezzo: solo 12,99 euro la coppia. Un vero affare se consideriamo che altre tende simili possono costare il doppio o il triplo in altri negozi. Pertanto, non sorprende che le tende Vivan siano tra le più vendute di Ikea e che ci siano code per ottenerle in alcuni negozi.

Se vuoi averle, ti consigliamo di verificare la disponibilità nel tuo negozio più vicino o di acquistarle online tramite il sito web di Ikea. Tuttavia, sbrigati, perché si esauriscono velocemente.