Le tavole di legno vanno bene, ma Lidl sta per lanciare qualcosa di molto meglio: arriva presto nei negozi. Scoprilo prima che sia troppo tardi!

Per molti anni, le tagliere di legno hanno dominato le nostre cucine. Hanno quel fascino rustico, caldo e tradizionale che tanto ci piace. Tuttavia, se avete mai cercato di versare il tagliato senza che finisca tutto fuori, o avete notato che nel tempo si crepano, sapete che non tutto è vantaggioso. Sono belle, certo, ma non sempre sono le più pratiche. Fortunatamente, Lidl ha colpito ancora una volta e sta progettando di lanciare a breve nuove tagliere che sicuramente saranno un successo.

Il prossimo lunedì 15 settembre, due nuovi modelli di tagliere arriveranno nei negozi fisici di Lidl, promettendo di rivoluzionare il modo in cui prepariamo il cibo a casa. E non è un’esagerazione: funzionali, igieniche, comode e con un design pensato nei minimi dettagli per semplificarci la vita. E tutto questo, per meno del costo di una pizza da asporto. Per soli 3,99 euro, potete scegliere tra un tagliere pieghevole che vi aiuta a versare gli ingredienti senza spargimenti o un pratico set di tre tagliere con bordi rialzati, perfette per separare gli alimenti e prevenire contaminazioni incrociate. Prendete nota, perché vi spieghiamo di seguito tutti i dettagli per scegliere quella che preferite (o perché non prendete tutte?).

Le nuove tagliere che faranno furore da Lidl

La tagliere pieghevole di Lidl è, senza dubbio, una grande invenzione. Ha un design che a prima vista sembra una normale tagliere, ma non appena la sollevate dal manico, i suoi lati si piegano verso l’interno formando una specie di canale. Questo permette di versare tutto ciò che avete tagliato (sia che si tratti di verdure, carne o anche liquidi) in modo pulito e senza fatica in una padella, in una ciotola o direttamente in un sacchetto per il congelatore.

Inoltre, il suo manico ergonomico con funzione di versamento rende il lavoro ancora più facile. Niente più raccolta a mano dei residui caduti fuori dal piatto. È importante sottolineare anche le sue dimensioni generose: misura circa 39,2 x 27,9 x 8,3 cm, quindi avrete abbastanza spazio per preparare grandi quantità se cucinate per più persone.

Il meglio: è completamente lavabile in lavastoviglie, quindi finiscono le preoccupazioni per la manutenzione o l’odore che a volte rimane nelle tagliere di legno. Igiene, comodità ed efficienza in un unico pezzo.

Set di 3 tagliere con bordi rialzati: l’opzione pratica per l’uso quotidiano

Se preferite avere diverse tagliere per diversi tipi di alimenti, una per le verdure, una per le carni e una per il pane, ad esempio, Lidl lancia anche un set di tre pezzi che è ideale per organizzarsi meglio in cucina. Ogni tagliere ha una dimensione di circa 30 x 19 x 3 cm e un design pulito e funzionale.

La cosa più notevole di questo modello è che i bordi sono leggermente rialzati, il che aiuta a contenere il succo degli alimenti mentre tagliate. Avete mai tagliato un pomodoro molto maturo e finito con metà del liquido sparso sul piano di lavoro? Con queste tagliere, ciò non accade.

Sono realizzate in materiali resistenti e possono essere lavate in lavastoviglie senza problemi, rendendole una scelta molto igienica e facile da mantenere. Inoltre, sono disponibili in diversi colori (bianco, verde menta e grigio scuro), in modo da poter assegnare un uso specifico a ciascuna senza confondersi.

Design funzionale e prezzo imbattibile

Spesso ci lasciamo sedurre dalla bellezza, ma la cucina è un luogo dove la praticità deve andare di pari passo con il design. In questo caso, Lidl ha raggiunto un perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità e prezzo. A 3,99 euro, queste tagliere non solo soddisfano, ma sorprendono.

Sono pensate per chi cucina quotidianamente, per chi apprezza l’ordine, la pulizia e l’efficienza. E se inoltre vi piace avere la vostra cucina ben attrezzata senza spendere metà dello stipendio in ogni accessorio, queste tagliere sono un’opzione che dovreste considerare. Non occupano molto spazio, sono leggere, facili da riporre e molto comode da usare.

E un altro punto importante: grazie ai loro materiali e finiture, non si deformano con il calore e non assorbono gli odori, cosa che invece accade spesso con quelle di legno quando si bagnano troppo o si usano con certi alimenti.

Dove e quando acquistarle?

Queste nuove tagliere di Lidl saranno disponibili a partire dal lunedì 15 settembre in tutti i suoi negozi fisici. Come sempre succede con i prodotti più popolari del suo bazar, è molto probabile che siano sold out in fretta, quindi è meglio stare attenti fin dal primo giorno.

Non è necessario prenotare o acquistare online in anticipo: basta andare al Lidl più vicino e cercarle nella sezione casa o utensili da cucina. E considerando il loro prezzo così competitivo, potrebbe non essere una cattiva idea portare a casa entrambi i modelli e rinnovare completamente il vostro angolo di taglio in cucina.