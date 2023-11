Ikea svela le stoviglie più ricercate per le cene di Natale!

Per le feste, Ikea propone le stoviglie più ricercate che sorprenderanno i vostri ospiti questo Natale!

Con l’avvicinarsi del Natale, molti italiani si dedicano allo shopping. Dovranno spendere soldi per i regali ma anche per il pasto. Altri non esiteranno ad acquistare nuovi piatti. Ikea ha pensato a quest’ultimo aspetto.

Le stoviglie più ricercate per il Natale

Gli oggetti decorativi sono molto importanti per le festività. Alberi di Natale, ghirlande, decorazioni: ci sono molti modi per decorare la casa in questo periodo dell’anno, che piacciono a molti.

Ma c’è un’altra cosa da non tralasciare. È la decorazione della tavola. L’arte della tavola è un settore che attrae sempre più persone. Va detto che avere un bel tavolo è sempre apprezzato.

E questo vale ancora di più a Natale. Le stoviglie assumono un ruolo più importante perché diventano l’oggetto centrale della cena. Per questa occasione, Ikea ha puntato i riflettori su diversi set di stoviglie che non mancheranno di sedurvi.

Con Ikea, potete dare libero sfogo alla vostra immaginazione quando decorate la vostra tavola di Natale. All’inizio, il marchio ha avuto successo con il suo modello STRIMMING. Si tratta di un servizio da tavola composito.

Offre una varietà di piatti, ciotole e tazze eleganti. In blu o grigio, le stoviglie sono caratterizzate da semplici dettagli artigianali che si possono vedere sui loro bordi.

I piatti piani venduti da Ikea hanno più scanalature separate, che conferiscono loro un aspetto molto elegante. Anche le ciotole hanno lo stesso stile e sono lavabili in lavastoviglie.

Ikea soddisfa i clienti con il suo modello

Per completare il set STRIMMING, Ikea ha messo in vendita anche 4 ciotole nello stesso stile così come le tazze da caffè. Una cosa è certa: questo servizio da tavola sarà perfetto per la vostra tavola di Natale.

Potete anche scegliere un colore blu e arricchirlo con piccoli tocchi di rosso per ricordare le festività. I vostri ospiti approveranno senza dubbio questo bellissimo servizio da tavola.

Per acquistarlo, è possibile ordinarlo su Internet. Le stoviglie Ikea sono disponibili anche nei negozi. L’intero set costa circa 100 euro.

