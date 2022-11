Le stoviglie più chic, che non possono mancare nelle case più eleganti, si trovano da H&M

Le stoviglie sono uno degli elementi più importanti di una casa, i piatti su cui serviamo i nostri cibi ogni giorno e che assumono un ruolo ancora più importante quando si organizza un pranzo o una cena a casa. Oggi vi mostriamo un stoviglie di H&M Home H&M Home sta crescendo inarrestabilmente nel settore della decorazione, e quella che era nata come una piccola sezione dedicata alla casa all’interno di H&M è ora diventata un’area importante all’interno dei suoi negozi, dove è possibile trovare un’ampia varietà di articoli che vi piaceranno per la vostra casa. Il negozio svedese ha sempre avuto successo nel settore della moda.e ora che è pienamente coinvolta nel settore della decorazione, sta raccogliendo ottimi risultati.

Il piatto di metallo di H&M Home

Questo è il Piastra di metalloun pezzo di stoviglie disponibile in due diversi design, che attira l’attenzione grazie alla sua estetica originale e che aggiungerà un incredibile tocco decorativo alla vostra tavola. Il prezzo di ogni piatto è di 12,99€, una cifra che vale la pena di pagare perché si ottiene design e qualità.

Questo piastra in metallo di H&M Home è un piatto con un diametro di 25,4 cm e un’altezza di 2 cm, ideale per servire i piatti principali, ma può essere utilizzato anche come vassoio per servire antipasti o piatti di condivisione. Appartiene alla nuova collezione estiva e, senza dubbio, è un piatto ideale per questo periodo dell’anno grazie al suo design e ai suoi colori. beige con effetto marmorizzato e un altro in bianco a pois, due combinazioni accattivanti che si adattano a quasi tutti gli stili decorativi e daranno alla vostra tavola uno stile unico. Realizzate in acciaio inox laccato, sono piastre resistenti che possono durare a lungo se trattate con cura. un’atmosfera speciale alla vostra tavola e servite le vostre pietanze su piatti di design che sorprenderanno i vostri ospiti, questo piatto di metallo di H&M Home è una scelta eccellente, in uno dei due design in cui è possibile acquistarlo.