Le stoviglie di maggior successo, che non possono mancare nelle case più eleganti, sono quelle di H&M Home.

Se c’è un elemento che è presente in ogni casa, a prescindere dalle dimensioni, dallo stile e dalle caratteristiche, sono le stoviglie, necessarie in ogni casa per servire i diversi pasti della giornata. Oggi vi mostriamo un stoviglie di H&M Home è la sezione casa di H&M, nata con un paio di dettagli e diventata nel tempo un’ampia area all’interno del negozio, in cui è possibile trovare un gran numero di articoli per la casa e la decorazione. Il retailer svedese sa che ogni giorno sempre più persone spendono tempo e budget in rendere bella la casa con molti dettagli, ed è per questo che ha voluto impegnarsi a fondo nella sua sezione di casa, e il successo gli sta dando ragione.

Le stoviglie in porcellana di H&M Home che vorrete portare a casa con voi.

Questo è il Piatto in porcellanaUn servizio da tavola unico, bello e di qualità che vi piacerà avere in casa e che vi farà trionfare nelle occasioni speciali, perché i vostri ospiti se ne innamoreranno non appena lo vedranno. Questi piatti sono venduti singolarmente e hanno un prezzo di 9,99€ ciascuno.

Questo stoviglie in porcellana di H&M Home I piatti di porcellana che potrete formare con queste piastre saranno ideali per ogni occasione, ma ancora di più per le occasioni speciali, poiché la loro estetica li rende perfetti per questo tipo di eventi. Con il bianco come colore principale, ha un bordo dorato, una tonalità che si trova anche al centro del piatto per segnare l’area in cui il cibo deve essere posizionato, e una striscia nera che è attaccata al contorno per delimitare il piatto.Realizzato al 100% in porcellana Ha un bordo colorato a contrasto e quei dettagli dorati che lo rendono un piatto ideale per vestire la tavola di gala in ogni occasione. Ha un diametro di 29 cm, ideale per servire secondi piatti e trionfare davanti a tutti i commensali. Ogni piatto pesa 1,36 kg.Se volete avere un piatto a cui rivolgervi quando avete bisogno di aggiungere un tocco di eleganza e stile alla vostra tavola, questo servizio di porcellana di H&M Home potrebbe essere una delle vostre migliori opzioni. Buono, bello ed economico… ha tutto!

