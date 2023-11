Le stivali da pioggia che vorrai indossare con tutti i tuoi outfit sono di Gioseppo

In stagione delle piogge abbiamo bisogno di calzature resistenti e robuste. Ecco perché le stivali da pioggia di Gioseppo sono quello che vorrai.

Disponibili in tre colori diversi, sono comode e aggiungono eleganza a ogni tuo outfit anche quando il tempo non è favorevole.

Come sono gli stivali da pioggia di Gioseppo

Sono il modello di stivali STANGE che puoi scegliere in tre colori diversi, con un elegante finitura opaca. Sono estremamente comodi, con la soletta imbottita, fodera in tessuto e suola in PVC: resistente, impermeabile e antiscivolo.

Inoltre, gli stivali hanno un tacco di 1,5 cm e un’altezza del gambale di 35 cm, per una misura totale di 36,5 cm.

In questo modo, avrai la calzatura perfetta per i giorni di pioggia, freddo o semplicemente quando c’è nuvolosità e fa freddo.

Completa il tuo look

Essendo così versatili, queste stivali da pioggia ti accompagneranno ovunque. Puoi indossarle con pantaloni di diversi colori, gonne, impermeabili, giacche in denim, top e persino con vestiti se hai un’occasione o una festa e comincia a piovere. Devi sempre essere ben fornita con i migliori abiti e accessori perché non si sa mai che tempo farà ogni giorno.

Questo accade in autunno, quando soprattutto le temperature sono scese e può iniziare a piovere in qualsiasi momento.

Per completare il tuo look, Gioseppo offre anche altri capi d’abbigliamento e accessori che ti piaceranno, così hai tutto in un unico posto.

Tre colori tra cui scegliere il tuo

Queste stivali da pioggia sono disponibili in tre colori sofisticati. Da un lato, il grigio è uno dei colori che devi avere perché si abbina bene a qualsiasi cosa tu voglia indossare. È un colore che resiste e se si sporca per via della pioggia non si nota.

In colore nero offrono tutto ciò di cui hai bisogno in un paio di stivali perché nessuno noterà che sono da pioggia e sarai sempre al meglio.

Sono anche disponibili in un colore beige/marrone, che li rende più eleganti e diversi per questa stagione.

Quanto costano gli stivali

Li puoi acquistare sul sito web di Gioseppo al prezzo di 49,95 euro, con spedizione gratuita. Sapendo che stai acquistando qualità in ogni tipo di capo d’abbigliamento e accessorio.

Per quanto riguarda le taglie, dipende da ogni colore, ma di solito vanno dalla 36 alla 41, quindi tutte possiamo scegliere la nostra. Prendili prima che finiscano!

4.7/5 - (3 votes)