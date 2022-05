Le speranze dell’Arsenal in Champions League sono sospese mentre si esauriscono a Newcastle

La gara non è ancora partita, ma per l’Arsenal è sicuramente come se si fossero schiantati contro un muro di mattoni proprio mentre stavano abbassando la testa al traguardo. Non è solo che devono uscire dalla loro spirale negativa, ma hanno bisogno della peggior squadra della Premier League per salvarli.

Una settimana fa, tutti i sogni più ragionevoli dell’Arsenal sembravano a portata di mano. Non solo la qualificazione alla Champions League, ma un’occasione per porre fine all’egemonia del Tottenham nel nord di Londra. Avrebbero potuto farlo anche sulla toppa dei loro grandi rivali. Due partite dopo, quelle aspirazioni sembrano realistiche ora come quando erano in fondo alla Premier League, senza punti e senza gol dopo tre partite.

Tutti gli innegabili progressi compiuti tra allora e questa sconfitta per 2-0 contro il Newcastle sembreranno che non valgano nulla se non arriva con il premio della Champions League. A meno che il Norwich non riesca a battere il Tottenham nell’ultima giornata con i Gunners che hanno anche superato l’Everton, è il quinto posto, questo è un passo avanti rispetto a dove erano nelle prime due stagioni sotto Mikel Arteta, ma motivo di grande delusione dato che erano quattro punti chiaro al calcio d’inizio di giovedì.

I demoni della giornata del derby erano sulle spalle dell’Arsenal. Arteta aveva provato a mettere quell’umiliazione per 3-0 nel passato non appena il fischio finale era suonato, ma questi giocatori sembravano arrivati ​​direttamente dal Tottenham Hotspur Stadium. Ciò che alla fine potrebbe essere costato ai primi quattro dell’Arsenal è la loro incapacità di subire una sconfitta, sigillarla ermeticamente, gettarla nella fossa più profonda del nord di Londra e andare avanti.

Aaron Ramsdale ha portato al St. James’ Park una palla di ronzio rimbalzante, dando l’impressione che questo compito non lo spaventasse. Nelle sue azioni, però, era chiaro che qualcosa stava succedendo. Forse la risposta è stata piuttosto prosaica, un giocatore che è scivolato su ciascuno dei suoi primi tre calci lunghi potrebbe aver solo bisogno di alcune scarpe nuove o di adattarsi al manto erboso.

Eppure sembrava che ci fosse qualcosa di più su Ramsdale e quelli davanti a lui che solo le condizioni. I nervi irradiati dei giocatori, i passaggi mandati a terra, le opzioni che svaniscono sotto la pressione della stampa del Newcastle. Miguel Almiron ha caricato Nuno Tavares e ha continuato a inseguire quando la palla è tornata a Ramsdale. Un tocco pesante del portiere e quella sensazione di affondamento ha colpito quei tifosi in trasferta in alto nella tribuna Leazes. La palla vola via dallo stinco di Almiron ma fuori dalla porta.

L’Arsenal viveva pericolosamente, il suo portiere inghiottito dalle sabbie del dubbio. Quando Sean Longstaff si è schiantato su un cross dalla destra, un paio di guanti deboli avrebbe potuto metterlo più in pericolo. Ben White, che come Gabriel era chiaramente ostacolato dall’infortunio muscolare che stava affrontando, si è quasi sbarazzato. Arteta aveva tre quarti delle sue spalle in campo ma nessuno sembrava a suo agio. Dopo un brutale esame di Allan Saint-Maximin, Takehiro Tomiyasu è stato costretto a ritirarsi prima dell’intervallo. Cedric Soares, il sostituto, è stato un schiacciante promemoria del motivo per cui non era all’altezza.

Quando è arrivato il gol, era appena rientrato nella metà campo dell’Arsenal. Senza nessuno a fermarlo, Joelinton ha caricato in basso a sinistra, sparando rasoterra sul primo palo. Mentre Callum Wilson si preparava a tirare a casa, White tirò fuori una gamba disperata, deviandola oltre Ramsdale. Una squadra che aveva perso tutte e sei le partite di Premier League in cui era rimasta indietro prima di lunedì sera non sembrava a corto di coloro che credevano ancora. Non puoi criticare il loro sforzo, ogni giocatore sembrava usare fino all’ultima goccia nel serbatoio, ma questo sembrava una squadra che non sa di poter attraversare il traguardo.

I guerrieri stagionati del Liverpool, del Manchester City e persino del Tottenham (pensa a Harry Kane e Heung-min Son) sanno cosa è necessario nei grandi giochi. Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, ai quali sembravano giocatori molto più anziani man mano che la caccia al gol diventava più disperata, staranno meglio la prossima volta per le loro lotte notturne.

Il secondo del Newcastle sembrava sempre più probabile del pareggio. Poiché l’Arsenal ha lanciato troppi corpi stanchi in campo, Wilson ha caricato dietro e sebbene Ramsdale fosse a disposizione per pararlo, la palla è arrivata solo fino a Bruno Guimaraes.

In un momento, una stagione di fiorente unità, quella in cui i tifosi dell’Arsenal si sono innamorati di nuovo della loro squadra potrebbe essere stata spazzata via, sicuramente se si deve credere agli elementi più accesi della base di fan online del club (anche se in genere è una cosa poco saggia cose da fare). Per una squadra giovane, questo potrebbe essere un momento decisivo per le giuste ragioni, quello in cui decidono che non vogliono mai più subire un minimo così schiacciante. Eppure, mentre il cupo spettro del giovedì-domenica in Europa League incombe, mentre un altro anno senza il St. Totteringham passa, deve essere difficile per chiunque in rosso vederlo. Questo sembrava semplicemente un pugno allo stomaco.