Le specchi adesivi di Ikea stanno registrando record di vendite: combinateli per creare diverse forme

I specchi adesivi Ikea stanno spopolando

Lo sappiamo bene, gli specchi rappresentano un elemento decorativo imprescindibile in ogni casa. Oltre a essere utili per specchiarci e sistemarci, donano luminosità, ampiezza e stile a qualsiasi ambiente. Ma, a volte, può essere complicato trovare lo specchio giusto per ogni spazio, sia per le dimensioni, la forma o la cornice. Anche il prezzo può farci riflettere due volte, così è possibile che trascorriamo molto tempo nella ricerca dello specchio più adatto.

Tuttavia, per semplificarci la vita, Ikea ha introdotto una soluzione che riteniamo pratica, economica e innovativa: gli specchi adesivi LÖNSÅS. Si tratta di specchi di 21×30 cm che si possono attaccare direttamente alla parete con un nastro adesivo a doppia faccia, senza necessità di fare buchi o utilizzare attrezzi. Inoltre, possono essere combinati tra di loro per creare forme e disegni personalizzati.

Perché gli specchi adesivi Ikea sono così popolari?

Questi specchi sono diventati il prodotto di punta di Ikea per questa stagione. Non solo sono funzionali, ma le loro dimensioni e prezzo li rendono ideali per l'acquisto di più pezzi e per combinarli in casa.

Le caratteristiche vincenti degli specchi adesivi Ikea

Scopriamo di più sugli specchi adesivi Ikea, partendo da quelle caratteristiche che li rendono molto attraenti per gli amanti della decorazione:

Sono economici: ogni specchio costa solo 1,49€, il che, come abbiamo già accennato, ti permette di acquistare più pezzi e creare composizioni originali senza spendere molto.

Sono facili da posizionare: basta rimuovere la protezione dal nastro adesivo a doppia faccia e attaccare lo specchio alla parete. Non c'è bisogno di misurare, livellare o trapanare. Inoltre, possono essere spostati o rimossi senza lasciare segni, così da poter cambiare la disposizione ogni tanto o continuare a sperimentare finché non trovi il posto giusto per il tuo specchio adesivo.

Sono versatili: questi specchi possono essere utilizzati sia in orizzontale che in verticale, e per renderli ancora più originali e unici, possono essere combinati con altre cornici Ikea di 21×30 cm. Possono anche essere posizionati in qualsiasi parte della casa: il bagno, l'ingresso, la camera da letto, il soggiorno, ecc.

Sono sicuri: hanno una pellicola di sicurezza che impedisce al vetro di rompersi e di farti male in caso di caduta o colpo allo specchio. Non devi preoccuparti del fatto che siano adesivi. Si attaccano bene e durano molto tempo e inoltre sono protetti da cadute o urti.

Come combinare gli specchi adesivi Ikea?

Come abbiamo menzionato, una delle caratteristiche più divertenti degli specchi adesivi Ikea è che possono essere combinati per creare diverse forme e disegni. Basta liberare la fantasia e giocare con le possibilità che offrono. Ecco alcune idee per ispirarti:

Forma di rombo: puoi attaccare quattro specchi in diagonale, formando un rombo. Puoi posizionarli al centro di una parete, o in un angolo, per creare un effetto dinamico e moderno.

Forma di croce: puoi attaccare due specchi in orizzontale e due in verticale, formando una croce. Puoi posizionarli sopra un mobile, o sopra una porta, per creare un punto di attenzione e contrasto.

Forma di scala: puoi attaccare diversi specchi in verticale, uno sopra l'altro, così da formare una scala. Puoi posizionarli accanto a una scala vera, o su una parete vuota, per creare una sensazione di altezza e profondità.

Forma di collage: puoi attaccare diversi specchi in modo irregolare, formando un collage. Puoi posizionarli tra altri quadri, foto o stampe, per creare una galleria d'arte personale e originale.

Come mantenere e pulire gli specchi adesivi Ikea?

Gli specchi adesivi Ikea sono molto facili da mantenere e pulire. Ecco alcuni suggerimenti:

Pulizia con un panno inumidito in acqua o detergente per vetri: per rimuovere la polvere, le impronte o le macchie, basta passare un panno morbido e umido sulla superficie dello specchio. Si può usare acqua o un prodotto specifico per la pulizia dei vetri. Non si consiglia l'uso di prodotti abrasivi, come alcol o ammoniaca, che potrebbero danneggiare lo specchio o il nastro adesivo.

Asciugare con un panno secco: per evitare che rimangano segni o striature, è importante asciugare bene lo specchio dopo averlo pulito. Si può usare un panno secco e morbido, o della carta da cucina. Non si consiglia l'uso di asciugacapelli o termosifoni, che potrebbero surriscaldare troppo lo specchio o il nastro adesivo.

Evitare umidità e calore eccessivi: per far durare di più gli specchi adesivi Ikea e mantenerli in buone condizioni, è bene evitare di posizionarli in zone dove c'è molta umidità o calore, come il bagno o la cucina. Questi fattori potrebbero influenzare l'adesivo del nastro e fare sì che lo specchio si stacchi.

