Le sneakers retrò multicolor che stanno facendo impazzire le donne di tutte le età

Anche se ci sono molte scarpe da ginnastica da città tra cui scegliere questo autunno/inverno, queste sneakers retrò multicolor per donna DUNKELD di Gioseppo hanno qualcosa di speciale. Oltre a essere molto popolari tra le donne, il 10% dei profitti di questo modello viene devoluto ai vari programmi di ricerca di FECMA, la Federazione Spagnola per il Cancro al Seno, tramite la borsa SEOM.

Sono sneakers multicolori, con un design superiore e molto vintage, che combinano pezzi e materiali in tonalità vibranti ed sono disponibili nella maggior parte delle taglie indossate dalle donne. Coprono dalla taglia 36 alla 41, quindi puoi scegliere la tua.

Caratteristiche delle sneakers retrò multicolor

Dettagli che fanno la differenza

Queste scarpe si distinguono facilmente dalle altre. Dovresti sceglierle per la loro soletta Gio Memory Effect, un sistema ad effetto memoria che ammorbidisce l’andatura offrendo un comfort extra. Senza dimenticare la fodera e la soletta traspirante in poliestere riciclato. Completato con una suola in EVA molto leggera, ha tutte le caratteristiche che puoi richiedere ad un paio di sneakers al momento.

In altre parole, alta qualità e sicurezza perché quando le indossi hai un comfort totale.

Versatilità

Grazie a questo, queste scarpe sono estremamente versatili, ideali sia per fare la spesa che per allenarti a casa. Investendo in queste sneakers risparmierai un sacco di soldi, non dovendo acquistare due o più paia per diverse occasioni.

Prezzo, spedizione e resi

Il prezzo di queste sneakers è di 74,95 euro, il che è perfetto, considerando che solitamente questo è il prezzo di calzature di design superiore. Quindi ti dureranno anni e non dovrai investire a breve in altre scarpe sportive simili.

Inoltre, hai il vantaggio di godere di spedizione gratuita. Il pacchetto sarà pronto per essere ritirato entro 2 o 3 giorni lavorativi.

Inoltre, se lo desideri, ricorda che hai 30 giorni dalla ricezione dell’ordine per richiedere il cambio o il reso e che i resi sono gratuiti a meno che l’articolo non presenti segni di utilizzo. Devi includere la scatola della coppia, le etichette e restituirle in perfette condizioni.

Trovi tutte le altre informazioni sul sito web di Gioseppo. Mentre ci sono molti altri modelli simili a questo che sicuramente ti piaceranno. Anche se insistiamo sul fatto che è un modello top e che, nel frattempo, lo stai acquistando per una buona causa. Vedrai che sono irresistibili!

