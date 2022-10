Le sneakers Lidl stanno rivendendo a prezzi esorbitanti su internet

I clienti hanno affollato la collezione tessile del marchio tedesco offerta nei negozi in piccole quantità. Gran parte di esso è finito su piattaforme di rivendita.

Operazione commerciale di successo per Lidl. Il distributore tedesco ha venduto l’intero stock di sneakers nei suoi colori questa domenica nei suoi negozi. Come lo scorso luglio in Belgio, i clienti si sono riversati sugli scaffali per cercare di ottenere le scarpe da ginnastica a basso prezzo ma in edizione limitata e in pochi minuti le scorte sono state esaurite. Alcuni hanno colto l’occasione per mettere in vendita il loro bottino su siti in cui il loro prezzo è salito alle stelle.

Inizialmente venduti a 12,99 euro nei negozi, alcuni hanno mostrato un prezzo di rivendita di 295 euro su Leboncoin e addirittura 4900 euro su eBay! La collezione tessile rilasciata questa domenica in Francia comprendeva anche una t-shirt a 4,99 euro, un paio di scarpe da tip tap a 4,99 euro e calze sportive a 2,99 euro. Tutti questi articoli sono stati rapidamente esauriti, finendo così su siti di vendita di seconda mano con prezzi dieci volte superiori.

Perché un tale interesse? Lidl France aveva chiesto agli influencer di promuovere i suoi prodotti. Personalità come Djibril Cissé si sono fatte vedere sui social network con queste sneakers dai colori sgargianti. Inoltre, il gruppo aveva avvertito che questi articoli sarebbero stati venduti”in quantità limitate“, dando così ai clienti l’impressione di tenere in mano un prodotto raro. Il segno è consuetudine del fatto. Lo scorso giugno aveva già avuto un clamoroso successo con la vendita lampo del suo robot “Monsieur kitchen connect”. Il prossimo futuro ci dirà se gli acquirenti hanno ceduto alla tentazione di acquistare queste sneakers a prezzi folli!

