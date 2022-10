Le sneakers Lidl sono tornate nei negozi… e sul Web

Il marchio tedesco ha messo in vendita lunedì un nuovo modello. Da allora, su Internet si sono moltiplicate le pubblicità per rivendere le coppie a prezzi esorbitanti.

Stanno tornando. Questo lunedì, Lidl ha nuovamente commercializzato un paio di scarpe da ginnastica. Riprendendo i colori – blu, giallo e rosso – dell’hard discount, il modello è solo leggermente diverso dal precedente che aveva destato grande entusiasmo sin dalle prime ore della sua vendita.

Leggi ancheL’associazione Famiglie rurali porta in tribunale il boss della Lidl Francia

A dicembre 2020 le paia, in edizione limitata, erano andate esaurite in pochi giorni e il brand tedesco era riuscito a vendere tutto il suo stock molto velocemente. Lo stesso fenomeno si era verificato qualche mese prima in Belgio dove i clienti avevano svuotato, in pochi minuti, gli scaffali dedicati a queste sneakers low cost.

199 euro in linea

Un totale di 80.000 copie sono state messe in vendita lunedì, ha detto Lidl a Stopandgo, aggiungendo che metà dello stock era esaurito entro mezzogiorno. Come nel 2020, tante paia, acquistate nei negozi a 12,99 euro, si sono poi ritrovate su internet a prezzi molto più alti di quelli del brand. Da lunedì gli annunci si moltiplicano. Uno di loro, pubblicato sul sito Leboncoin, propone il modello a 150 euro, un altro a 100 euro. Un terzo vende addirittura diverse taglie, ciascuna a 250 euro.

Le pubblicità che rivendono le sneakers Lidl si sono moltiplicate da quando sono state messe in vendita lunedì 5 luglio. Screenshot – Leboncoin.fr

Su eBay gli importi a volte salgono fino a 800 euro, comunque lontani dalle somme raggiunte lo scorso dicembre, a volte fino a 4900 euro, da alcuni venditori che vogliono approfittare della mania per queste scarpe.