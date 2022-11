Le sneakers di Bimba y Lola per un comodo rientro in ufficio.

La fine delle vacanze è dietro l’angolo, il che significa che presto sarà il momento di tornare in ufficio e alla routine, per la quale bisogna prepararsi… e non solo perché si soffre di depressione post-vacanze. Oggi vi mostriamo alcuni scarpe da ginnastica di Bimba y Lola Bimba y Lola è uno dei marchi di moda spagnoli che è cresciuto di più nel corso degli anni, con una traiettoria iniziata nel 2005 con il nome Moet & Mos, fondato da due nipoti di Adolfo Domínguez, ma nel 2013, Bimba y Lola è stato uno dei marchi di moda più popolari in Spagna. hanno cambiato il nome in Bimba & Lola che erano i nomi dei due cagnolini che i fondatori avevano. Nei loro negozi si possono trovare modelli originali e di qualità in abbigliamento, calzature, accessori e complementi vari.

Scarpe da ginnastica jogger di Bimba y Lola

Questo è il Sport jogger Chimo Queste bellissime scarpe da ginnastica dal design originale e colorato sono ideali per ogni periodo dell’anno e possono essere abbinate a un’infinità di look diversi. Il prezzo di queste scarpe da ginnastica è attualmente di 125 € e sono disponibili nelle taglie dalla 35 alla 41.

Questi scarpe da ginnastica jogger di Bimba y Lola sono in bianco, con dettagli in altri colori, come il logo a contrasto inciso sul retro e la suola bicolore con finitura dentellata. Realizzati in pelle crosta e tessuti tecnici, hanno una suola personalizzata con il logo del marchio. La tomaia è realizzata in una combinazione di 46% pelle bovina crosta, 40% poliestere, 10% poliuretano termoplastico e 4% poliuretano, mentre la suola è realizzata in 60% gomma e 40% etilene vinil acetato. La fodera è realizzata in 100% poliestere. Sono scarpe da ginnastica prodotte in VietnamSe siete alla ricerca di una scarpa confortevole, casual ed elegante per il ritorno alla routine, senza dubbio queste scarpe da ginnastica jogger di Bimba y Lola possono essere un acquisto incredibile, sia per l’estetica che per il comfort che offrono. Inoltre, sono realizzati in modo tale che i vostri piedi possano indossarli per ore senza subire alcuna conseguenza… sono tutti vantaggi!