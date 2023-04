Le sneakers da uomo che vanno a ruba si trovano da Zara Home e costano meno di 20€

Le pantofole sono molto importanti in casa per non camminare scalzi, soprattutto in inverno, poiché il freddo del pavimento può causare continuamente raffreddori a causa delle basse temperature. Oggi vi mostriamo delle pantofole di Zara Home che sono perfette per stare in casa e che si stanno vendendo come “panini caldi” poiché sono ideali e costano meno di 20 euro… non vorrete più toglierle!

Sebbene Zara Home sia un negozio specializzato in decorazione, negli ultimi tempi ha aggiunto al suo vasto catalogo prodotti di altre sezioni, in questo caso ad esempio, pantofole per stare in casa, sempre con quel tocco di stile e qualità che contraddistingue la marca spagnola. La marca spagnola, parte del gruppo Inditex, ha successo sia nel nostro paese che all’estero, contando già più di 600 negozi in tutto il mondo.

Le pantofole di Zara Home che vorrai a casa tua

Stiamo parlando delle Pantofole da Bagno, con riferimento REF. 2024/700, pantofole ideali da indossare in casa, specialmente quando esci dalla doccia, poiché sono fatte di spugna e asciugheranno i tuoi piedi rapidamente mentre ti asciughi il resto del corpo. Attualmente hanno un prezzo di 17,99€, un importo che vale sicuramente la pena pagare in quanto ti offriranno un servizio fantastico, e sono disponibili nelle taglie 36-47.

Queste pantofole da bagno di Zara Home sono disponibili in due colori (sabbia, grigio chiaro) e sono dotate di una suola tecnica flessibile in schiuma progettata per offrire un maggiore comfort. Puoi trovarle sia nei negozi fisici del marchio spagnolo sia nel suo negozio online, e sono delle pantofole che ti piaceranno davvero perché asciugano i tuoi piedi senza che te ne accorga e, quando avrai finito le tue altre routine post-doccia, li avrai completamente asciutti senza doverti preoccupare di asciugarli.

Fatte in Turchia e consigli per la cura

Prodotte in Turchia, è molto importante tenere in considerazione le raccomandazioni del produttore per la loro manutenzione:

Non lavare in lavatrice o a mano.

Non utilizzare candeggina o altri sbiancanti.

Non stirare.

Non effettuare la pulizia a secco.

Non mettere in asciugatrice.

Passare un panno umido per eliminare eventuali macchie e un panno asciutto per rimuovere lo sporco superficiale.

Una scelta eccellente per il momento in cui esci dalla doccia

Se stai cercando delle pantofole da indossare nel momento in cui esci dalla doccia, queste pantofole da bagno di Zara Home sono una delle tue migliori opzioni in quanto sono belle, convenienti e funzionali. Non solo, ma la loro qualità e il loro design le rendono estremamente confortevoli e piacevoli da indossare.

