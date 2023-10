Le sneakers Adidas che saranno di tendenza questo autunno e che devi acquistare prima che si esauriscano.

Esistono scarpe da ginnastica che segnano epoche. Sono iconiche e possiamo indossarle nel corso degli anni e saranno sempre alla moda. Per questo evidenziamo le sneakers Adidas che saranno tendenza questo autunno.

Parliamo del modello Samba, che molte celebrità hanno indossato durante le loro uscite ed eventi. Sono davvero eleganti e molto urbane.

Ecco le sneakers Adidas che saranno tendenza in autunno.

La sneaker Samba è un modello unico e iconico. Puoi sfoggiarle in molteplici occasioni e sarai sempre impeccabile.

Il mito del calcio invade le strade.

Il marchio stesso spiega l’importanza di queste sneakers che puoi già avere a settembre. Perché sono state originariamente create per offrire trazione sul campo da calcio e ora sono le preferite da tutti, oltre lo sport.

Prodotta a Scheinfeld, in Germania, questa versione si ispira al primo modello prodotto nel 1950. Pertanto, tra le sue caratteristiche presenta una tomaia in pelle premium con cuciture bianche, un plantare con illustrazioni uniche e una linguetta ispirata alle diverse versioni della sneaker Samba.

Si distingue un design votato dalla comunità e lanciato in esclusiva per i membri della comunità, come afferma Adidas.

Dettagli professionali

È chiaro che questa sneaker presenta numerosi dettagli che la rendono più che speciale. Da un lato, c’è la punta in camoscio a forma di T, la tomaia in pelle, il logo Samba in oro e la suola in gomma.

Vengono fornite in una scatola speciale e sono disponibili nei colori Core Black / Core White / Gold Metallic.

Sono personalizzabili

C’è di più, perché queste iconiche sneaker possono essere personalizzate. Devi solo aggiungere un nome o un numero e avrai qualcosa di davvero unico che solo tu indossi. Servono quindi per distinguersi, differenziarsi e creare il regalo perfetto.

Qual è il loro prezzo

Si acquistano direttamente sul sito web di Adidas e hanno un prezzo di 200 euro. Per quanto riguarda le taglie, dipende da quella che hai perché molte sono già esaurite, ma puoi anche recarti nel negozio fisico per chiedere la tua taglia e se non la trovi, puoi inviare direttamente una mail ad Adidas richiedendo di essere avvisato quando sarà di nuovo disponibile. Più facile di così!

Ora puoi indossare le sneakers che segnano la storia e offrono numerosi vantaggi per il tuo miglior stile. Stanno benissimo con jeans, shorts e persino vestiti.

