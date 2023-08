Le Skechers volanti di Decathlon ora hanno uno sconto mai visto.

Se c’è qualcosa di essenziale che ogni calzatura che indossiamo deve avere, è senza dubbio il fatto di fornire il massimo comfort, che si tratti di scarpe da ginnastica, infradito o scarpe con i tacchi… devono essere sempre comode per non farci male ai piedi quando le indossiamo. Oggi ti mostriamo un paio di scarpe Skechers da Decathlon che stanno volando fuori dai negozi grazie a uno sconto incredibile mai visto prima per questo marchio… non perdere le tue!

Skechers è uno dei marchi di calzature più prestigiosi, esperto in scarpe specialmente adatte per camminare e che senza dubbio garantiscono il massimo comfort. Inoltre, hanno successo anche con i loro modelli per bambini nei quali spesso includono luci colorate che si attivano con ogni passo… a ragazzi e ragazze queste scarpe piacciono molto!

Le Skechers di Decathlon

Si tratta delle Scarpe da Camminata Skechers Flex Appeal Donna Blu/Rosa, scarpe ideali per camminare per ore senza provare il minimo fastidio ai piedi e che si abbinano perfettamente a molti look e stili. Decathlon attualmente applica uno sconto del 33% che porta il prezzo finale quasi a uno scherzo… costano solo 39,99€!

Queste Skechers di Decathlon sono ideali per uscire a fare una passeggiata, sono scarpe leggere e comode che presentano una tecnologia lite weight e una soletta memory foam che si adatta perfettamente ai tuoi piedi. Hanno un sistema di flessione sotto la suola che garantisce un’ottima flessibilità al piede, e grazie al sistema di traspirabilità con la tomaia in mesh, il sudore viene efficacemente eliminato.

Grazie alla suola in EVA, sono scarpe con un eccellente ammortizzazione degli impatti, quindi nessuna camminata ti influenzerà negativamente. La suola con memoria di forma farà sì che dopo averle indossate una volta, si ricordi automaticamente della forma dei tuoi piedi e si adatti per gli utilizzi successivi.

Quando si tratta di conservare queste Skechers di Decathlon, è importante farlo in un luogo ben ventilato che sia protetto dall’umidità e dalla luce, e l’ideale è conservarle nella loro scatola per farle durare più a lungo nel tempo. Ricordati di pulirle frequentemente, sarà sufficiente passare un panno umido e lasciarle asciugare all’aria aperta prima di riporle di nuovo.

