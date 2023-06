Le Skechers di Snoop Dogg che cambieranno tutto: ne hai bisogno per questa ragione.

Esistono alcune marche che non hanno bisogno di presentazioni, e queste scarpe skechers di Snoop Dogg ne sono un ottimo esempio. Questo marchio ci presenta uno dei suoi modelli di scarpe più venduti, con caratteristiche che non smettono di attirare l’attenzione.

Queste scarpe sono disponibili in diverse taglie, dalla 39,5 alla 47,5, e puoi scegliere una larghezza media o una forma ampia. Hai anche la possibilità di optare per una delle diverse alternative di colori, tra cui il classico nero ma anche tonalità come il navy o il borgogna combinati con il bianco. Non importa qual è il tuo preferito, qui lo troverai.

Skechers di Snoop Dogg con tecnologie all’avanguardia

Sono numerosi i progressi dell’industria calzaturiera che Skechers utilizza per questo prodotto, come il design stretch fit, che garantisce una calzata confortevole per il quotidiano. Inoltre, è un articolo che può essere lavato facilmente in lavatrice per la cura.

Il sistema Air Cooled Memory Foam, d’altra parte, impedisce ai piedi di sudare troppo anche nei giorni più caldi. Continuando con i suoi dettagli, la soletta è confortevole e offre un’ammortizzazione unica: la Skechers Air-Cooled Memory Foam.

Per quanto riguarda i tessuti, Skechers informa che queste scarpe sono realizzate con materiali 100% di origine vegetale cruelty free. Aggiungendovi una suola flessibile con trazione, il risultato è un’esperienza molto piacevole ovunque andiamo.

E gli ultimi accessori passano per un tacco moderato, di 3,2 centimetri, e il logo Skechers su uno dei lati.

Prezzo e… come risparmiare?

Il costo di queste scarpe è di 100,00 euro IVA inclusa, un prezzo che si addice alla sua qualità e alle sensazioni che offre. Parliamo di un paio di scarpe che dureranno anni, un investimento che recupererai man mano che passano le stagioni.

Se vuoi risparmiare un po’ di denaro, puoi registrarti sulla piattaforma Skechers Plus per ottenere altri 5 euro di sconto. Godrai di altri vantaggi e benefici in seguito, quindi è un buon momento per iscriverti a questo servizio.

Ideale se soffri di dolore o fastidi

È importante sottolineare che alcuni dei clienti che hanno già acquistato queste scarpe affermano che sono perfette per chi soffre di dolori o fastidi ai piedi. Per la sua forma ampia e le tecnologie che incorpora, lo consigliano vivamente per pazienti con gonfiore o malformazioni in questa zona del corpo. Se questo è il tuo caso, non esitare a puntare su questi Skechers.

