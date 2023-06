Le Skechers che si stanno vendendo come hotcake: comode e senza lacci.

Nonostante il 2023 sia appena iniziato, le tendenze sono già praticamente definite. Una delle cose che ci ha sorpreso di più, poiché pensavamo fosse stata dimenticata da diverse stagioni, è quella delle scarpe senza lacci: mocassini, zoccoli, sabot, ballerine… E, naturalmente, sneakers. La sneaker-calza che Balenciaga ha reso famosa è tornata, e queste Skechers sono fantastiche per essere alla moda.

Un paio di sneakers minimal Skechers, senza lacci (anche se sembra che li abbiano), che stanno volando via. Tutto sembra indicare che saranno le scarpe preferite degli influencer e degli stilisti questa primavera, e noi non vogliamo perdercele. Siamo convinte che siano uno dei migliori acquisti che possiamo fare.

Perché il design è minimal e, quindi, senza tempo e, inoltre, la soletta delle sneakers dà la sensazione di camminare sulle nuvole. Il meglio è che stanno bene con tutto: dal completo tuta felpa e pantaloni jogger a un vestito camicia o una gonna midi con una camicia o una blusa.

Le Skechers in tendenza per la primavera

Puoi vantarti di essere le sneakers da donna più vendute su Amazon e raccolgono quasi 38.000 recensioni. Se c’è qualcosa che evidenziano le persone che le hanno provate è che sono le sneakers più comode del mondo.

“Mi è piaciuto tutto! Le uso per il lavoro. Sono 7 ore al giorno in piedi e cammino in un magazzino e, la verità, sembra di non avere niente ai piedi, come se camminassi sulle nuvole. Sono molto soddisfatta e le raccomando sicuramente! Grazie mille!”

Trovare un paio di sneakers che uniscano stile e comodità non è facile, ma noi ci siamo riuscite. Le Skechers offrono un mondo di possibilità quando si tratta di abbinarle.

La gonna in denim è il capo tendenza del 2023. Questa primavera si porterà in look casual e informali, con una maglietta e un paio di sneakers come queste. Uno stile semplice ma sicuramente vincente.

Per andare in ufficio, le Skechers stanno benissimo con un completo pantaloni giacca con una maglietta. Possiamo anche scegliere un vestito camicia e una giacca in denim se cerchiamo un risultato più informale.

Le sneakers possono essere trovate su Amazon per tra i 36,18 e i 59,12 euro in una vasta gamma di numeri, dal 35 al 42. Vale la pena investire in esse perché sono un tipo di calzature che sfrutteremo molto non solo in primavera, ma per tutto l’anno. Corri a prenderle, che volano!

