Le Skechers bianche che vanno bene con tutto sono ora disponibili online.

Le scarpe da ginnastica bianche sono di moda, tanto che tutti i marchi producono diversi modelli per soddisfare il desiderio del pubblico di acquistarle e avere una calzatura che offre molto sia dal punto di vista estetico che funzionale. Oggi ti mostriamo delle sneakers bianche Skechers che stanno spopolando in vendita grazie a un’estetica che affascina e che puoi già acquistare online… affrettati che volano!

Le sneakers Skechers sono famosissime in tutto il mondo, una calzatura molto stilosa che garantisce il comfort e che ha iniziato a trionfare molti anni fa grazie a design con luci colorate che si attivavano ad ogni passo e che ancora oggi introducono questo tipo di modelli nel loro catalogo poiché hanno sempre successo.

Le sneakers bianche Skechers che hanno stile

Sono le Slip-Ins: GO WALK 6 – Vivid Idea, una delle sneakers più belle che il marchio statunitense ha nel suo catalogo e che, oltre a darti molto stile, ti permetteranno di creare infiniti look poiché si abbinano con tutto. Attualmente sono disponibili sia nei negozi fisici che nel negozio online, al prezzo di 115€.

Queste fantastiche sneakers bianche Skechers sono ideali per indossarle durante le tue routine quotidiane, sia per andare a lavorare che per fare una passeggiata, delle scarpe comodissime che sono vegane e che presentano dettagli interessanti come una parte superiore in tessuto tecnico, chiusura con lacci, soletta Skechers Air-Cooled Memory Foam, ammortizzazione leggera ULTRA GO e tecnologia Hyper Pillar che offre un alto ritorno di energia.

La parte del tallone è specificamente progettata per mantenere il piede in posizione in modo efficace e sicuro, e la sua soletta garantisce sia traspirabilità che ammortizzazione resistente e di qualità. Quasi interamente bianche, presentano qualche dettaglio di colore rosa e lilla, una combinazione che affascina a prima vista e che le rende delle scarpe molto attraenti.

Realizzate con materiali 100% vegani, queste sneakers bianche Skechers hanno un tacco di 3,8 cm e possono essere lavate in lavatrice senza problemi, seguendo sempre le istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta. Una calzatura di grande qualità nella quale vale sicuramente la pena investire, poiché offre molto, e se la curi può durare a lungo, quindi ne trarrai molto vantaggio.

