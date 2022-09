“Le sfilate sono un ricordo del passato, prendono la ‘sfilata’”, ha detto lo stilista a Efe Juan Carlos Mesache ha presentato un’opera eclettica ispirata all’imperatore romano Elagabalo“la prima persona trans nella storia che ha espresso il desiderio di cambiare chirurgicamente il proprio sesso e vestirsi da donna”.

“I vestiti si vedono ovunque, per strada, sugli schermi, nei negozi e sulle passerelle, ma la cosa bella √® vedere uno spettacolo con abiti che toccano la tua anima, con cui ti identifichi”, aggiunge Mesa.

E con questa intenzione, nel primo giorno della passerella primavera-estate 2023 di Madrid, Mesa ha organizzato una corteo teatrale in cui spiccava la messa in scena del direttore artistico Dani Pannullo.

La figura di Eliogabalo, imperatore romano del III secolo d.C., ha ispirato la nuova opera di Mesa in cui prevalgono il colore e le geometrie che danno libertà di movimento.

¬ęGli scandali sessuali e le manie di potere sono stati i momenti salienti del suo governo¬Ľ, spiega lo stilista, il quale assicura che prendendo pi√Ļ questo riferimento “l’idea di femminilit√† e desiderio” ha creato una nuova opera in cui prevalgono volumi e drappeggi.

In quarantacinque uscite, abiti da sera sono stati visti insieme a pezzi da giorno come camicie o giacche in cui spiccano applicazioni e ricami.

dettagli artigianali di Juan Carlos Pajares

I dettagli artigianali hanno strutturato il nuovo lavoro di Juan Carlos Pajares (Guadalajara, 1993) che si dedica a capi estivi e invernali che vanno di pari passo attraverso design innovativi.

@jcpajares presenta dentro #MBFWMadrid la sua terza collezione annuale dove convergono estate, inverno e capi senza tempo. Un omaggio a tecniche secolari in via di estinzione che dimostrano che l’artigianato √® il vero lusso. pic.twitter.com/Pd5CKkZclQ ‚ÄĒ MBFWMadrid (@MBFWMadrid) 15 settembre 2022

“Questa collezione √® un inno all’artigianato”ha detto lo stilista, che ha contribuito con il suo granello di sabbia affinch√© ‚Äúil lavoro degli artigiani non muoia‚ÄĚ.

¬ęNon √® una collezione pretenziosa¬Ľ, aggiunge Pajares, che ha portato nei suoi capi l’artigianato tipico di Castilla-La Mancha, spruzzandoli con dettagli di ceramica, vetro soffiato, ricami a mano, uncinetto o tessuti realizzati su telai secolari.

Tecniche antiche che Juan Carlos Pajares, che ha vestito Giorgina RodriguezTini, Nathy Peluso o Rosalia, recupera e dota nuovi codici estetici in capi sofisticati, silhouette sexy come un abito con pi√Ļ di mille medaglie in ceramica che hanno ricreato lo stile di Paco Rabanne.

In #MBFWMadrid, @jcpajares hanno presentato la loro terza collezione annuale dove si incontrano estate, inverno e stili senza tempo. √ą un omaggio alle tecniche centenarie in via di estinzione che dimostrano che l’artigianato √® il vero lusso. pic.twitter.com/4MaLSzsSp4 ‚ÄĒ MBFWMadrid (@MBFWMadrid) 15 settembre 2022

L’obiettivo di questo lavoro √® promuovere l’artigianato nel campo della moda, “ridisegnare le sue tecniche per la sua promozione e successiva conservazione in futuri lasciti, oltre ad essere commerciale e venduto”, ha affermato questo stilista, che ha clienti in Europa, il Stati Uniti, Qatar o Emirati Arabi Uniti.

Successivamente Pedro del Hierro ha caricato in passerella capi maschili e femminili che generano un dialogo tra abiti da giorno e da notte, come ha mostrato in passerella l’attore Javier Rey.

Nacho Aguayo e Alex Miralles

Nacho Aguayo e √Ālex Miralles, rispettivamente direttori creativi donna e uomo, hanno utilizzato il colore sabbia, acqua di mare, rosa, bianco e nero per comporre capi per eventi e red carpet.

I pezzi personalizzati sono stati visti “da tre artigiani che hanno avuto la libert√† creativa di interpretare il proprio universo rappresentandolo all’uncinetto, con ricamo o con vernice”, ha spiegato Aguayo.

‘Nascita’ √® la raccolta di @malne_ufficiale che riflette la fine di un’era e la nascita di nuovi paradigmi etici e modi di vivere.

#MBFWMadrid pic.twitter.com/fuTstHGV9A ‚ÄĒ MBFWMadrid (@MBFWMadrid) 15 settembre 2022

Infine, Juanjo M√°nez e Paloma √Ālvarez, designer dell’azienda di abbigliamento Malne, consapevoli del cambiamento climatico, propongono capi senza tempo che invitano al consumo responsabile e al rispetto della natura.