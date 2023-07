Le seconde saldi di Pull&Bear stanno spopolando: 7 abiti estivi a 10 euro

Le seconde vendite di Pull&Bear sono già iniziate e abbiamo selezionato diversi vestiti estivi a soli 10 euro che sono un vero colpo di fulmine a prima vista.

Vestiti estivi delle vendite di Pull&Bear

Un vestito che ha assolutamente tutto per diventare il tuo preferito di questa stagione. Unisce tre delle tendenze più virali nel mondo della moda: lo scollo halter, i dettagli cut-out e il colore arancione. È ideale per un look quotidiano e puoi abbinarlo a sandali neri con plateau e una borsa a tracolla.

Questo vestito è ancora più economico, solo 4,99 euro sul sito web di Pull&Bear. Di colore fucsia e con spalle scoperte, è molto aderente, quindi è ottimo per valorizzare al massimo le curve. Il meglio di tutto è la versatilità che offre, infatti puoi indossarlo sia con sandali piatti per andare in spiaggia che con sandali con tacchi per uscire di sera.

Un vestito nero è un capo essenziale nel guardaroba di ogni donna. Per un look serale estivo, questo vestito è favoloso, con scollo halter e design corto. Sta davvero bene a donne di tutte le taglie e se lo abbiniamo a sandali con tacco e plateau otteniamo l’effetto desiderato di “gambe infinite”.

Se preferisci i vestiti in tessuto fluido, questo è perfetto per te. Con maniche corte e scollo a V, ha una bellissima stampa floreale e dettaglio di apertura sulla gamba. Sicuramente lo indosserai molto quest’estate perché, oltre ad essere bello, è molto comodo e fresco. Sta benissimo con sandali piatti con fibbia.

Ritorniamo ai vestiti aderenti con questo modello che è diventato un vero successo sul sito web di Pull&Bear. Realizzato in maglia a costine e con collo alto, puoi indossarlo sia di giorno che di sera, in molteplici occasioni: con delle espadrillas con zeppa, con sandali con tacchi, ecc.

Nelle vendite estive puoi anche trovare questo vestito lungo al polpaccio con maniche lunghe. A seconda di dove vivi, puoi sfruttarlo questa stagione nei giorni più freschi e se no, lo hai già pronto per l’autunno. Si abbina perfettamente a sandali piatti o con plateau.

E per finire, un vestito midi in stile rustico di colore verde. Un capo comodo e molto versatile, perfetto per non soffrire il caldo d’estate. Risolverà tutti i tuoi problemi di stile da qui a settembre. Come propone Pull&Bear, puoi abbinarlo a sandali con fibbia.

