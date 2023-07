Le scarpe di sempre tornano di moda: non te ne ricordavi più

Le sneakers che hai indossato durante la tua infanzia sono di nuovo di moda e hanno il marchio “made in Spain”. Il marchio Pisamonas offre calzature che saranno sempre belle, forse non te ne ricordavi, ma sicuramente d’ora in poi non mancheranno nel tuo armadio. Sono disponibili in quasi tutti i colori immaginabili e sono comodissime. Se stai cercando scarpe per diventare incredibili capisaldi, non esitare, queste sono quelle che non puoi lasciarti sfuggire.

Queste sono le sneakers che tornano di moda

La storia di Pisamonas conquisterà, come loro stessi si presentano: “siamo un’azienda familiare, fondata nel 2013 da due coppie di amici che, non trovando sul mercato spagnolo un’offerta di scarpe per bambini che soddisfacesse le condizioni che consideravamo indispensabili per calzare i nostri figli piccoli – prodotti di qualità, con design curati, facili da trovare e con prezzi convenienti – abbiamo deciso di fondare il nostro marchio.”

In questo modo hanno creato una scarpa per bambini e anche per adulti nel corso del tempo e con l’aumento della domanda. Attualmente hanno espanso le loro vendite dalla Italia ed sono disponibili in Francia, Regno Unito, Italia, Cina o Portogallo. La loro filosofia ha conquistato il mondo e vogliono vendere la scarpa di sempre, quella che non passa mai di moda a prezzi incredibili.

Se cerchi qualità, comodità e un prezzo straordinario per un prodotto made in Spain, queste sneakers ti piaceranno. Potrai andare in abbinamento con tuo figlio o creare un look familiare partendo dalla base più importante, le scarpe. Questo accessorio ti conquisterà appena lo vedi e ti servirà per girare il mondo prendendoti cura al massimo dei tuoi piedi.

Le sneakers in tela con punta in gomma senza lacci sono le calzature che cerchiamo per questa stagione. Le possiamo indossare in estate, in primavera e quasi anche in inverno se non fa freddo con calzettoni o calze spesse. Sono sneakers basiche che, passi il tempo che passi, saranno sempre belle.

Come indicato nella descrizione di questo prodotto: “Sono realizzate in tela e disponibili in 21 colori tra cui scegliere e abbinare ai tuoi look più freschi, queste sneakers in tela sono un must della stagione calda”. Sarà difficile scegliere e accontentarsi di un solo paio di sneakers, considerando che sono disponibili in così tanti colori. Il prezzo di queste calzature è di soli 22 euro.

4.6/5 - (5 votes)