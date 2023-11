Le scarpe di Mango che vi faranno sentire come se foste in Pretty Woman

Pretty Woman è un classico della storia del cinema, e nella nuova collezione di Mango per questa stagione abbiamo selezionato alcune scarpe con le quali ti sentirai come la stessa Vivian Ward. Di caña alta e tacón de aguja, sono un paio di botas más eleganti e sofisticati che abbiamo visto in tanto tempo.Sono confezionati in 100% piel de napa, un tessuto naturale traspirante e assorbente. Essendo poroso, riduce la sudorazione del viso e l’irritazione. Inoltre, è molto flessibile, così che le nuove botas de Mango sono più blande e, di conseguenza, più comode, sono un paio di botas che si adattano bene alle donne con tutti i tipi di corpo, perché allargano visivamente le piernas ed estendono la figura. Sono ideali per i look sia di sera che di giorno e offrono un’infinità di possibilità al momento di combinarli, sono uno degli stivali più speciali ed esclusivi di Mango per questa stagione. Sono già in vendita e siamo convinti che nei prossimi giorni si trasformeranno in un vero e proprio successo di vendita tra i produttori di moda. look da ufficio curato ma non troppo formale potete abbinare le botas de caña alta con il tacón de aguja a un mini abito di punta. Indossate un abito di stile oversize e aggiungete un cinturone per coprire la cintura e definire la silhouette.

Se hai un piano per la notte, come andare a cenare con i tuoi genitori o a divertirti con le tue amiche, puoi scegliere una falda-pantalone effetto piel e un fardello con un dettaglio particolare, come la scorta nella sponda o l’incavo nella scorta. abito lungo in uno dei colori di tendenza della stagione con un dettaglio di apertura laterale sul davanti. Un look favoloso per un’occasione speciale, come la festa di fine anno da cara a Navidad collezione impegnata di Mango: “Las prendas etiquetadas como Committed son productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental”.Se desiderate arricchire il vostro guardaroba, gli stivali alti in nappa di colore nero sono un’ottima scelta sono in vendita nel negozio online di Mango a 149,99 euro Dal numero 36 al numero 41.

