Le scarpe da ginnastica più iconiche di Adidas fanno furore da Decathlon.

Le scarpe da ginnastica sono diventate negli ultimi anni il tipo di calzature più venduto in tutto il mondo, un successo spettacolare grazie alle molte opportunità che offrono, poiché possono essere utilizzate per molto di più che per praticare attività sportive, essendo ideali e comodissime per molte routine quotidiane, come ad esempio andare al lavoro, fare una passeggiata o andare a scuola o all’università. Oggi ti mostriamo le mitiche scarpe da ginnastica Adidas che stanno spopolando da Decathlon e che rappresentano una scelta sicura che ti offrirà una comodità totale e uno stile unico… affrettati, che volano!

Adidas è uno dei marchi sportivi di maggior successo a livello internazionale, sempre alla caccia di Nike per raggiungere la leadership in uno dei settori più competitivi e in cui trionfa grazie ai suoi prodotti e design innovativi. Da Decathlon puoi trovare una grande varietà di prodotti Adidas, sia calzature che abbigliamento, attrezzature, accessori e tutto ciò che il marchio tedesco lancia sul mercato, sempre con la migliore relazione qualità-prezzo.

Le scarpe da ginnastica Advantage di Adidas che trionfano da Decathlon

Si tratta delle Scarpe Adidas Advantage Bambino Bianco, uno dei design più iconici del marchio tedesco che in questo caso tornano da Decathlon dopo essere state esaurite, cosa che accade costantemente, quindi bisogna acquistarle quando sono in stock perché non si sa quanto dureranno. Attualmente hanno un prezzo di 39,99€ nel negozio francese, un prezzo che rappresenta un affare se si considera la loro qualità e il loro design.

Queste fantastiche scarpe da ginnastica Advantage di Adidas sono disponibili nelle taglie 35-39, progettate inizialmente per bambini, ma ci sono molti numeri che anche gli adulti potranno utilizzare. Sono ideali per quei giorni di scuola o attività sportive in cui i bambini corrono da un luogo all’altro e hanno bisogno che i loro piedi siano comodi tutto il tempo. Con un design quasi completamente bianco, i suoi unici dettagli di colore sono nel logo di Adidas sulla parte posteriore in verde, e anche il nome del marchio sulla linguetta in verde.

Tra i dettagli più interessanti di queste classiche scarpe da ginnastica c’è anche la tomaia in pelle sintetica con le 3 iconiche strisce forate di Adidas, logo in rilievo stampato sul tallone, suola in gomma con alta resistenza all’abrasione, occhielli larghi che offrono facilità di indossamento/rimozione e fodera testurizzata imbottita per offrire il massimo comfort durante tutto il tempo in cui vengono utilizzate, per molte ore che passano.