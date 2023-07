Le scarpe bianche Skechers ci sono piaciute più di ogni altra volta: le vogliamo tanto.

In due colori e più eleganti che mai, abbiamo le sneakers bianche di Skechers. Sono ideali per ogni tipo di occasione, non puoi perderle.

Si distinguono per la loro suola spessa, per essere molto urbane e per poterle abbinare con una grande varietà di capi che hai nel tuo armadio o che comprerai prossimamente.

Le sneakers bianche che Skechers ha sul suo sito

Parliamo del modello Skechers Arch Fit Arcade – Meet Ya There. Uno dei più dinamici ed eleganti presentati dall’azienda e disponibili in due colori.

In questo modo puoi camminare tutto il giorno con l’incredibile comodità e supporto di queste sneakers. Essendo un modello con lacci decorativi, oltre ad avere quella parte superiore in tela testurizzata, con il comodo plantare Arch Fit® removibile e la suola intermedia leggermente ammortizzata.

Se approfondiamo le sue caratteristiche, è importante notare la quantità di dettagli che rendono questa sneaker unica. Ad esempio, hanno il plantare esclusivo Skechers Arch Fit® con supporto dell’arco plantare certificato dai podologi. E per questo si adatta al tuo piede riducendo l’impatto e migliorando la distribuzione del peso. È realizzata con materiali 100% di origine vegetale. Mentre porta i loghi di Skechers® e Arch Fit®.

In due irresistibili colori

Queste sneakers sono disponibili in due colori tra cui scegliere. In bianco e nero, sono due basici che conferiscono sempre distinzione a qualsiasi cosa tu faccia. Con quelle di colore bianco puoi indossarle con shorts, jeans e persino abiti stampati.

Quelle di colore nero sono più eleganti e versatili, in nero e suola bianca. Quindi, sai che si rovineranno molto meno. Per questo le hai sul sito con queste tonalità tra cui scegliere quella che ti piace di più.

Quanto costano queste sneakers

Sai che Skechers è un marchio di qualità. Ha modelli che dureranno sempre grazie ai loro design e finiture ben curati.

In questo caso, e per maggiore comodità, le puoi acquistare direttamente dal loro sito. Il prezzo è di 80 euro, per entrambi i colori. Se opti per il bianco, allora le taglie disponibili al momento vanno dal 35 al 40, mentre per il nero vanno dalla taglia 35 alla 41.

Se vuoi spendere meno e beneficiare di numerosi vantaggi, puoi iscriverti a Skechers Plus. Avrai la spedizione gratuita e potrai ottenere uno sconto di 5 euro. È molto facile, trovi tutte le informazioni sul sito.

