Le scarpe basse Nike in stile ‘old school’ a prezzi ridicoli nell’outlet.

Dal momento che Nike è sempre stata in cima alle tendenze delle sneaker per diverse decadi. Uno dei suoi principali tratti distintivi è l’impegno verso i classici, come queste sneaker dell’outlet di Nike in stile “old school”. Con un leggero cambiamento del logo, il marchio è riuscito a mantenere la versatilità delle sneaker e, allo stesso tempo, a conferire loro un tocco moderno e originale.

Sono le scarpe più desiderate del momento e la cosa migliore è che si possono indossare tutto l’anno. Le sneaker non sono troppo spesse, quindi non fanno sudare e sono ottime per l’estate. Inoltre, resistono bene alle basse temperature e alla pioggia.

Le sneaker dell’outlet di Nike

“Solitamente si dice che non bisogna cambiare ciò che funziona. Noi preferiamo perfezionarlo. Questo iconico modello da basket si rinnova con un logo Swoosh extragrande, cuciture spesse e lacci enormi. Con un design basato sulla semplicità classica e dettagli grandi e vistosi, non sorprende che queste sneaker siano così popolari per le strade fin dal ’77”, si legge nella presentazione di Nike.

Il minimalismo e la semplicità ci offrono un mondo di possibilità per abbinare le sneaker come vere esperte di moda. Proprio per questo, le sneaker sono il calzatura protagonista del momento, quindi abbiamo decine di look di fashioniste e celebrità da cui trarre ispirazione per creare uno stile impeccabile.

Per sfoggiare stile, un paio di pantaloni wide-leg e un top bianco formano un duo spettacolare. I pantaloni wide-leg sono una delle tendenze più virali del momento e a noi, amanti del comfort, non possono piacere di più. Inoltre, risultano molto favorevoli per tutte le silhouette e adatti in ogni situazione ed età.

Esistono molte versioni, e quelli che stanno meglio sono quelli in stile tailored, con pieghe o pinces nella parte superiore. Quando li abbiniamo, dobbiamo considerare che sono un capo con grande caduta e peso visivo, quindi è meglio optare per un capo più corto o aderente nella parte superiore.

Le Nike Blazer Low ’77 Jumbo le possiamo trovare nell’outlet di Nike a 69,97 euro invece di 99,99 euro grazie allo sconto del 30%. Una delle cose che apprezziamo di più di questo marchio è la vasta gamma di numeri disponibili per tutte le calzature, in questo caso.

4.7/5 - (4 votes)