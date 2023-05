Le scarpe Areeta di Decathlon stanno facendo furore per la loro comodità

Le scarpe sportive sono il tipo di calzature più venduto al mondo, ideali sia per praticare attività sportive che per garantire il massimo comfort durante le attività quotidiane come camminare, lavorare o andare a scuola. Oggi ti presentiamo le scarpe Areeta di Decathlon, che stanno spopolando grazie alla loro comodità, estetica e prezzo, una combinazione esplosiva che non puoi perdere… affrettati, volano via!

Decathlon vanta un vastissimo catalogo di scarpe sportive di diverse marche, design e prezzi, per cui troverai sicuramente quelle più adatte alle tue esigenze all’interno della catena francese, sia nei negozi fisici che online, con spedizioni in ogni parte del paese.

Le scarpe Areeta di Decathlon che stanno conquistando tutti

Si tratta delle scarpe Areeta da uomo Micropalm OLAIAN, un tipo di calzatura comoda e versatile che puoi indossare ogni giorno senza sacrificare stile e comfort, con il massimo supporto ad ogni passo. Al momento sono in vendita a soli 24,99€, un vero affare che spiega il loro successo di vendita nelle ultime settimane.

Queste fantastiche scarpe Areeta di Decathlon sono di colore blu navy, progettate da esperti surfisti per indossarle prima e dopo ogni sessione di sport acquatici, ma sono ideali anche per l’uso quotidiano come andare al lavoro o fare una passeggiata. Si tratta di una calzatura leggera e traspirante che ti fa sentire come se camminassi a piedi nudi, ma con il massimo supporto.

Le loro caratteristiche più interessanti includono:

Tessuto leggero a forma di scarpa che copre l’intero piede e garantisce il massimo supporto.

a forma di scarpa che copre l’intero piede e garantisce il massimo supporto. Facilità nell’indossare e togliere, con il tallone libero o fissato, come preferisci.

Molto leggere , con un peso medio di 290 g.

, con un peso medio di 290 g. Suola iniettata in EVA per un’eccezionale ammortizzazione, con tomaia in mesh traspirante.

per un’eccezionale ammortizzazione, con tomaia in mesh traspirante. Realizzate con il 19% di EVA ottenuta dalla canna da zucchero e il 16% di poliestere riciclato, il che significa che il 35% delle scarpe è stato realizzato con materiali ecologici.

Se stai cercando delle scarpe comode e versatili per l’estate, non c’è dubbio che queste possano essere tra le migliori scelte per te nei prossimi mesi, e il loro design ti consente di abbinarle in infiniti modi con ogni tipo di abbigliamento e colore.

