Le sanzioni di Roman Abramovich minacciano la redditività finanziaria del Chelsea, carte di credito bloccate per rapporto

La situazione intorno al Chelsea rimane fluida il giorno dopo che il club è stato sostanzialmente congelato come risorsa quando il governo del Regno Unito ha sanzionato Roman Abramovich insieme ad altri oligarchi russi. Ora, una vendita del club, sebbene possibile, richiederebbe una nuova licenza dal governo del Regno Unito che supervisionerebbe la transazione e assicurerebbe che Abramovich non riceva fondi dall’accordo.

Le sanzioni rendono quasi impossibile la gestione del club in quanto non può vendere nuovi biglietti, rinnovare contratti, registrare nuovi giocatori o spendere più di £ 20.000 mila per viaggiare in trasferta. A causa dell’incertezza intorno al club, la società di telecomunicazioni Three ha preso in considerazione la possibilità di sospendere la sponsorizzazione e di richiedere che il loro marchio fosse rimosso da Stamford Bridge. Sebbene rapporti recenti suggeriscano che, anche se l’accordo è sospeso, il marchio lo dirà per ora.

Secondo il Timesle cose potrebbero peggiorare prima di migliorare poiché le banche hanno congelato alcuni conti aziendali e carte di credito del club a causa del rischio connesso.

“La licenza consente al club di continuare con le attività quotidiane, ma le banche non hanno la propensione al rischio”, ha detto una fonte al Times. “Hanno congelato alcune delle carte di credito aziendali. Ha messo molta più pressione sul club”.

D’altra parte, potrebbe arrivare un po’ di sollievo poiché il Regno Unito prevede di allentare alcune restrizioni sul club in modo che possano continuare le loro operazioni quotidiane. Ci sono stati incontri da quando la licenza di emergenza è stata rilasciata giovedì per vedere se potevano essere emanate restrizioni più ampie per impedire al Chelsea di entrare in amministrazione.

I grandi punti critici sono le spese di trasferta per le partite in trasferta e il tetto di £ 500.000 su ciò che può essere speso per le partite ospitate in casa per il Club. Secondo quanto riferito da fonti del club al Financial Times, entrambi i cap sono inferiori alle tasse richieste per viaggiare e ospitare le partite, quindi con i fondi del club congelati sulle entrate in entrata, si creerebbe una situazione in cui il Chelsea finirebbe per esaurire i soldi. .

C’è la possibilità che le restrizioni possano essere revocate su chi potrebbe assistere alle partite con la Premier League che distribuisce i biglietti ai tifosi in trasferta che vengono a Stamford Bridge, ma questi da soli non allevieranno tutte le preoccupazioni. Il Chelsea potrebbe ancora perdere più sponsorizzazioni poiché Hyundai sta valutando la situazione e Nike non ha ancora commentato.

Dopo aver guidato l’accusa dietro la sanzione di Abramovich, il parlamentare laburista Chris Bryant ha parlato ai tempi delle sponsorizzazioni dicendo:

“Sono un po’ perplesso dal fatto che non abbiano corso tutti per un miglio”, ha detto Bryant al Times. “Penso certamente che dovrebbero, e sospendere i loro accordi commerciali, fino a quando la questione non sarà risolta”.

Quando questi sono i commenti che arrivano dal Parlamento, sembra solo una questione di tempo prima che cadano più domino quando si tratta di sponsor. I funzionari dello Stamford Bridge sperano che i colloqui di oggi si dimostrino fruttuosi o che il Chelsea possa cadere in difficoltà finanziarie a meno che non venga trovato un acquirente prima o poi. Anche se non mancano i corteggiatori, il tempo non è dalla parte dei Blues.