Le sandali più economici e comodi di Skechers: stanno volando dall’outlet

In certe occasioni, potresti cercare delle calzature sapendo di averne bisogno per una serie di situazioni specifiche. Devi sapere quali sono i sandali più economici e comodi di Skechers. Per questo motivo, all’interno del loro catalogo puoi trovare questi sandali Meditation – Bead Please.

A differenza di altri simili, sono stati progettati appositamente per praticare diverse discipline sia fisiche che mentali. Puoi approfittarne per le tue lezioni di yoga, anche se non ti risulteranno scomodi se li porti in spiaggia o in piscina.

Scopri i sandali più economici e comodi di Skechers

Un prodotto versatile e sostenibile

Una delle caratteristiche più salienti di questi sandali è che sono sufficientemente confortevoli per l’uso quotidiano. Presentano un design senza lacci con una cinghia a forma di T e una tomaia sintetica con decorazioni di perline e pietre.

Inoltre, dobbiamo sottolineare che la cosa più interessante è il loro plantare con ammortizzazione YOGA FOAM, nome che dà un’idea dei possibili utilizzi.

Skechers informa che questo articolo è realizzato con materiali 100% vegani, cosa importante per coloro che sostengono la causa. Oltre a questo processo alternativo, esteticamente si tratta di sandali comuni con il logo del marchio sulla suola.

Prevengono urti e cadute

Per evitare che tu abbia un incidente mentre li indossi, i loro creatori hanno aggiunto una suola flessibile con trazione completa. Potrai camminare su superfici bagnate senza paura di quelle scivolose così comuni in estate, e il loro tacco è di soli 1,3 cm.

Quanto costano questi sandali?

Disponibili nei colori taupe e nero e nelle taglie 35, 36 e 37, questi sandali di Skechers hanno un prezzo di soli 33,99 euro. Il loro costo originale era di 45,00 euro, quindi risparmierai 11 euro se ti affretti. In altre parole, sono in offerta e li potrai avere a un prezzo inferiore.

E se inoltre diventi membro PLUS, otterrai uno sconto aggiuntivo del 10%, il che non è affatto male. In tal caso, finiresti per pagare meno di 31 euro.

È una fortuna poter contare su queste calzature perché sono robuste, alla moda e di design, e offrono sempre il comfort degli inserti e dei tessuti che usano in questo marchio da sempre.

Inoltre, sai che si abbinano bene a tutto ciò che vuoi e sei sempre a tuo agio. Li hai per questa nuova stagione estiva e non puoi dire di no. Acquista prima che le taglie e l’offerta finiscano.

