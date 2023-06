Le sandali piatti più ricercati da Zara: con borchie, comodi e abbinabili a tutto !

In estate abbiamo bisogno di comfort. E di essere freschi. Per questo vogliamo i sandali bassi più ricercati di Zara. Sono borchiati e li abbiamo in colore sabbia.

Sarai molto sofisticata per questa estate e molti altri. Le possibili combinazioni con il tuo outfit sono importanti.

Come sono i sandali bassi più ricercati

Si distinguono per essere in camoscio e con borchie, due caratteristiche che li rendono indispensabili per la stagione estiva e alla moda.

Hanno anche cinturini larghi regolabili con fibbie e punta rotonda. Da notare che l’altezza della suola è di 2 cm, quindi sono comodissime.

Sono realizzate in taglio al 100% in pelle di vacchetta, con fodera al 100% in pelle di vacchetta, suola al 100% in stirene-butadiene-stirene e soletta al 100% in pelle di vacchetta. Come vediamo, è una scarpa di alta qualità che offre molte prestazioni.

Come prendersi cura di questo sandalo

Da Zara consigliano diverse cose come l’utilizzo di azioni semplici come pulire gli articoli con un panno di cotone asciutto o una spazzola morbida, a seconda delle caratteristiche del prodotto, possono aiutare a prendersene cura. Quando possibile, cerca di utilizzare prodotti ecologici.

Per questi sandali è meglio non lavarli, non immergerli nell’acqua, non usare candeggina/sbiancante e per alcuni materiali speciali come il cuoio/vernice/antico, pulire con un panno di cotone asciutto. Mentre per camoscio/nubuck/serraggio, pulire con una spazzola morbida o una spugna dura e possono essere protetti con spray trattanti o repellenti per la polvere (idrorepellente per mop).

Possibili combinazioni

Uno dei vantaggi di avere questa scarpa è che si abbina bene a tutto ciò che indossi in estate. Per esempio, abbiamo il top a halter e lino che costa 25,95 euro in diverse taglie, oltre ai vari jeans che abbiamo da Zara da scegliere, la biancheria intima che è un perizoma e un bralette di pizzo nero che costa 25,55 euro e 19,95 euro ciascuno. Ci sono molti abbinamenti che puoi fare con le scarpe di quest’estate.

Dove acquistarle

Vedrai che sono molto popolari e possono essere acquistate online per la tua maggior comodità. In questo caso, il prezzo è di 49,95 euro e le taglie vanno dalla 35 alla 42. Quindi è il momento di scegliere la taglia che sai di avere e acquistare direttamente senza muoverti. Così compri comodamente da casa.

