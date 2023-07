Le sandali estivi sono da Lidl: costano 5 euro e stanno letteralmente volando

Hace tiempo que dejamos de ir a Lidl solo para comprar productos de alimentación y bebida, ya que la cadena alemana tiene una oferta muy interesante de artículos de bazar, de cocina, de jardín… Y, por supuesto, de moda. Ahora que ha llegado el verano, Lidl ha lanzado unas sandalias para mujer de estilo alpargata por solo 5 euros gracias al 28% de descuento (antes valían 6,99) que son una maravilla para el día a día.

Le nuove sandali di Lidl

È arrivato il momento di dire addio alle scarpe e ai stivaletti fino all’autunno prossimo e dare il benvenuto ai sandali nell’armadio. Se non vuoi spendere molti soldi, questi sandali della nuova collezione di Lidl sono un’ottima opzione. Con fodera in tessuto morbido e bordo estivo in rafia, sono molto comodi e facili da abbinare.

Sono disponibili due modelli. Da un lato, i sandali in denim, una scelta sicura poiché questo tessuto è una delle tendenze più virali della stagione. E, d’altra parte, i sandali con tessuto a tema marinaio e dettaglio di nodo. Nonostante siano aperti, poiché la fascia del collo del piede è ampia, tengono molto bene il piede, quindi non danno la sensazione che questo “balli” mentre cammini, il che è un grande punto a favore della comodità.

Abbinare entrambi i modelli è la cosa più semplice del mondo perché vanno bene con assolutamente tutto. Se vuoi sfoggiare un look estivo, fresco e moderno, puoi scegliere un vestito in lino di lunghezza midi con qualche dettaglio speciale, come volant sul collo o maniche corte svasate. Uno stile ideale sia per andare in ufficio che per fare una passeggiata o bere qualcosa in un terrazzo con le amiche.

I cosiddetti set pigiama sono molto di moda, quindi puoi anche ricorrere a loro quando combini i nuovi sandali di Lidl per i mesi caldi. Scegli una camicia e pantaloncini corti di lino o cotone in un colore solido o in uno dei motivi più di tendenza, come quello zebrato o a fiori.

Le sandali da donna sono disponibili sul negozio online di Lidl dalla taglia 36 alla 40 per soli 5 euro. A questo prezzo, puoi anche prendere entrambi i modelli e così indossarne uno o l’altro a seconda del look e dell’occasione.

