Le sandali di Zara per un look elegante stanno spopolando sul web: una vera follia

Le sandali di Zara per un look elegante stanno spopolando sul web:...

La nuova collezione di Zara per questa stagione è una delle più belle che abbiamo visto in molto tempo. Uno dei pezzi che ha attirato maggiormente la nostra attenzione sono questi sandali con tacco con dettaglio decorativo sulla parte anteriore. Sono super eleganti, perfetti per un’occasione speciale, come una cena di gala o un evento.

I sandali più eleganti di Zara

I sandali con tacco sono un capo indispensabile nel guardaroba di ogni donna, e questi dal fiore all’occhiello di Inditex sono una scelta sicura. Con cinturini in vinile trasparente e chiusura con fibbia sulla caviglia, hanno una punta rotonda e tacco alto di 9,2 centimetri.

La soletta tecnica flessibile in schiuma di lattice è progettata per offrire un comfort maggiore. Sono dei sandali con tacco favolosi per sembrare più alta e stilizzata, che danno un tocco molto sexy e sofisticato. Inoltre, puoi abbinarli in molti modi diversi, il che è un grande punto a favore.

Anche se il vestito è sempre stato il capo principale per gli ospiti di una festa, poco a poco la tuta e l’abito due pezzi stanno guadagnando terreno. L’outfit total black è un successo, quindi puoi scegliere una tuta nera con il corpo incrociato e lo scollo a V. Il corpo incrociato è un taglio super favorevole perché avvolge delicatamente la linea della vita e slancia la figura.

Puoi anche osare con un abito due pezzi con giacca e pantaloni e abbinarlo a un top in pizzo. O, se preferisci una proposta più attuale, un abito con gilet (che questa stagione si porta come top) e pantaloni. Cerca di scegliere pantaloni a gamba dritta perché sono quelli che stanno meglio a donne di tutte le forme e di tutte le taglie.

Certo, l’abito non smette mai di essere una buona opzione. Per mostrare al meglio i nuovi sandali con tacco di Zara, puoi scegliere un vestito midi con la parte superiore stile corsetto e la gonna svasata. Se vuoi ottenere l’effetto “gambe infinite” tanto desiderato, un vestitino mini sarà il tuo alleato migliore.

I sandali con tacco con dettaglio decorativo sulla parte anteriore sono disponibili online al prezzo di 49,95 euro in una vasta gamma di numeri, dal 35 al 42. Sbrigati perché alcuni numeri sono già esauriti!

4.7/5 - (3 votes)