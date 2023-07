Le sandali con tacco basso a strisce di Primark a 20 euro da non lasciarsi sfuggire quest’estate.

Se non hai ancora i tuoi sandali per questa estate, non preoccuparti, ci sono sempre negozi che offrono abbigliamento e accessori a prezzi più convenienti. Questo è il caso dei sandali con tacco basso a strisce di Primark.

A soli 20 euro puoi avere un modello che potrai indossare in modo spettacolare con i tuoi vestiti e pantaloni preferiti.

Ora puoi acquistare i sandali con tacco basso a strisce

Vengono con un tacco spesso e strisce per offrire maggiore eleganza al piede. Sono di colore beige, quindi si abbinano bene a tutti quei capi che indosserai e che comprerai anche in questi saldi.

Puoi anche farlo direttamente nel negozio Primark, dove troverai sempre un’ampia selezione di abbigliamento a prezzi speciali e convenienti. Quindi puoi recarti lì durante tutto l’anno.

Tre colori tra cui scegliere

Non hai solo questo affascinante colore cammello, sempre adatto all’estate. Ma ci sono anche altri toni davvero eleganti.

È il caso del verde acqua, che dona sempre maggior distinzione ai nostri piedi essendo un colore adatto a questa stagione dell’anno.

Mentre in bianco è quello che indosserai con tutto ciò che ti sta meglio. Puoi abbinarlo a vestiti stampati, bianchi, neri e altro ancora, perché saranno sempre la soluzione perfetta per un’uscita a cena o una festa più elegante.

Dove acquistarle

Anche se Primark ha annunciato che sul suo sito, dove ora puoi visualizzare i suoi prodotti e verificare la disponibilità in negozio, sarà possibile effettuare ordini online, al momento puoi acquistare solo presso il negozio fisico.

Quindi puoi già andare a comprare questi scarpe presso il tuo Primark più vicino, ma verifica prima se sono disponibili lì. Se non ci sono, puoi sempre trovare altri sandali simili, i cui modelli sono anche sul sito per dare un’occhiata.

Il prezzo dei sandali è di 20 euro in questi colori. Riguardo alla taglia, vanno dalla 36 alla 41 in tutti e tre i toni, ma ciò dipenderà da quanti ne rimangono in negozio.

Sai che da Primark troverai sempre abbigliamento e accessori a buon prezzo. Quando vai a cercare queste scarpe, puoi anche scegliere lo short di cui hai bisogno, un vestito lungo, un costume da bagno, scarpe da ginnastica e persino ombretti nella loro sezione beauty.

Ci sono anche pigiami e biancheria intima, oltre alla sezione casa dove puoi trovare coperte, asciugamani e altro ancora.

4.9/5 - (12 votes)