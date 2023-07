Le sandali con fibbia virali sono disponibili su Oysho e sono perfetti per le tue vacanze.

Le sandali piatti con due fasce larghe sull’empeine, chiuse con fibbie e aperte sul retro, sono una delle tendenze più virali della stagione. È vero che li vediamo ogni anno, ma nel 2023 sono diventati protagonisti indiscussi delle collezioni. Nella sua nuova collezione per l’estate, Oysho ci ha sorpreso con dei sandali di questo stile, che offrono il massimo comfort e sono anche molto facili da abbinare.

Risolveranno tutti i nostri problemi di stile fino a settembre, perché possiamo indossarli per andare in spiaggia, in ufficio, per fare una passeggiata, ecc. Si adattano a ogni tipo di piano e stanno benissimo sia con i pantaloni che con i vestiti e le gonne. Sono disponibili in tre colori (nero, bianco e beige) e sicuramente diventeranno i nostri preferiti per i look di tutti i giorni.

I nuovi sandali con fibbia di Oysho

Dei sandali piatti con doppia fascia e dettaglio di fibbie. Hanno una suola ergonomica, quindi sono super comodi, ideali per camminare per ore senza preoccuparsi del dolore ai piedi. Se andiamo in vacanza, dobbiamo portarli in valigia perché con loro potremo girare tutto il giorno.

L’altezza della suola è di 3,5 centimetri, quindi non sono dei sandali piatti ma allo stesso tempo il piede non sarà a contatto con il suolo. Il look proposto da Oysho per abbinare i sandali ci sembra molto interessante e azzeccato per i mesi caldi: un pantalone di lino, una maglietta bianca e una borsa di paglia.

I sandali con fibbia stanno benissimo con un vestito boho con stampa floreale. Quest’estate questi vestiti sono molto di moda e possiamo trovarli in diverse varietà. Dai classici nei colori neutri come beige o bianco ai più moderni, con dettagli cut-out in vita e colori vivaci come fucsia o arancione.

Dei shorts di jeans sono sempre un’ottima scelta in estate e possiamo indossarli in molti modi diversi. Ad esempio, se abbiamo appuntamento con le amiche per prendere qualcosa in un bar all’aperto, con una maglietta e una borsa di paglia avremo il look perfetto.

I sandali con fibbia sono disponibili sul negozio online di Oysho a 35,99 euro in una vasta gamma di numeri, dalla misura 35 alla 42. Sicuramente non tarderanno molto ad esaurirsi!

