Le sandali che non ti deluderanno in nessuna comunione: Parfois li offre a un prezzo molto conveniente.

Le sandali che non ti deluderanno in nessuna comunione: Parfois li offre...

Le sandali marroni perfetti per ogni comunione sono da Parfois

Con la loro comodità e il loro colore marrone, i sandali con cui non sbaglierai in nessuna comunione sono disponibili su Parfois.

A un ottimo prezzo e adattandosi a qualsiasi outfit, aggiungono un’eleganza totale ovunque tu vada.

I sandali adatti a qualsiasi occasione

Puoi indossarli per matrimoni, feste, per essere l’ospite ideale, in terrazza, per una cena con amici e persino per le vacanze.

Scopri i sandali estivi di Parfois

Parfois ha i sandali che desideri per l’estate e ti sorprenderanno. Sono sandali con tacco largo, con cinturino sulla punta e punta quadrata. Si chiudono con una fibbia alla caviglia.

Per prenderti cura del tuo acquisto e farlo durare più a lungo, è importante sapere che questi sandali sono composti internamente da 60% poliuretano e 40% poliestere, mentre la soletta è in 100% poliuretano, la suola in 100% gomma e il corpo in 100% poliestere.

Con un tacco di 6 cm, questi sandali ti faranno sentire comoda e un po’ più alta, ma non troppo.

Abbinamenti perfetti per i tuoi sandali estivi

La tua ultima acquisizione deve essere valorizzata al meglio. Ecco perché questi sandali sono perfetti con vestiti midi o gonne corte a ruota.

Puoi abbinarli con una borsa a mano o di paglia a 22,99 euro, una collana in acciaio dorato a 17,99 euro, un bracciale con cuori abbinato e un prezzo di 15,99 euro o un vestito-camicia stampato a 35,99 euro.

Acquista su Parfois senza muoverti da casa

Anche se Parfois è nata come negozio di borse di diverse dimensioni, si è poi posizionata come un negozio chiave dove trovi di tutto: scarpe, abbigliamento, accessori…

Per questo, puoi comprare tutto ciò che ti serve per completare il tuo guardaroba nello stesso posto. Se vuoi questi sandali, puoi acquistarli sul sito web per un prezzo di 29,99 euro, disponibili dalle taglie 36 alle 41. Scegli la tua taglia e acquista online senza dover uscire di casa. E magari, approfitta per acquistare anche altri accessori come abbiamo suggerito, o quel vestito che ti farà splendere alla comunione a cui devi partecipare.

In un tono cammello davvero invitante, questi sandali saranno i tuoi preferiti per tutta l’estate e anche oltre. Sono a un prezzo conveniente, non perdere l’occasione: le taglie stanno finendo! Sono perfetti per te!

