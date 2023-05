Le Quechua sono già disponibili a prezzi molto convenienti da Decathlon: perfette per chi ha un budget limitato.

Le scarpe da ginnastica sono uno dei calzari più comodi che si possono indossare, adatte a praticamente ogni situazione e un ottimo alleato sia per diverse attività sportive che per altre routine e situazioni in cui possono tornare utili. Oggi vogliamo mostrarti le scarpe da montagna Quechua che stanno spopolando in vendita grazie a quanto offrono, essendo anche tra le più economiche che troverai da Decathlon… sono veramente convenienti!

Quechua è uno dei marchi propri di riferimento presso Decathlon, utilizzato per tutto ciò che riguarda la montagna, dalle scarpe all’abbigliamento, dagli accessori all’equipaggiamento, una firma in cui specialisti delle diverse attività in montagna si occupano del design dei prodotti per garantire i migliori risultati nelle diverse condizioni in cui l’utente deve affrontare ogni caso.

Le scarpe da montagna Quechua a un prezzo bassissimo

Si tratta delle Scarpe da montagna e trekking uomo Quechua NH100, scarpe specificamente progettate per l’uso in montagna e che potrai utilizzare in molte situazioni, anche nella tua routine quotidiana per andare a passeggiare, al lavoro o all’università. Attualmente hanno un prezzo di soli 14,99 €, un’affare incredibile dato che in realtà valgono molto di più di quanto costano.

Queste fantastiche scarpe da montagna Quechua sono perfette per accompagnarti nei tuoi percorsi nel bosco, sulla pianura o sulla costa, più efficaci con il tempo secco, comode e leggere per garantirti la migliore aderenza su tutti i sentieri pedonali con poco dislivello. Hanno un rinforzo sintetico di qualità specificamente progettato per resistere all’uso su terreni sassosi.

Tra le altre caratteristiche interessanti si possono evidenziare anche alcune come:

Suola EVA da 6 mm nel tallone per offrire la migliore ammortizzazione su tutti i tipi di sentieri.

nel tallone per offrire la migliore ammortizzazione su tutti i tipi di sentieri. Soletta in TPR con tacchetti da 3,5 mm, adatta a sentieri pedonali con poco dislivello per offrirti la migliore aderenza.

con poco dislivello per offrirti la migliore aderenza. Solette rimovibili in modo da poter mettere le tue, ideale soprattutto se hai solette ortopediche.

Componenti nella suola e nei tacchetti di 3,5 mm per facilitare l’evacuazione del fango.

Peso leggero, solo 357 g nella taglia 43.

Se cerchi una calzatura comoda, protettiva e versatile per le tue escursioni in montagna in qualsiasi terreno e momento dell’anno, senza dubbio queste scarpe da montagna Quechua sono una delle tue migliori opzioni, e avendole a un prezzo così basso non si possono lasciare passare.