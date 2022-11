Le quattro felpe Lefties fondamentali per il vostro guardaroba

La felpa è un capo essenziale del vostro guardaroba, specialmente durante i mesi autunnali e invernali. Ora avete l’occasione di ottenere una confezione di quattro felpe basic a meno di 20 euro grazie a Lefties.

Il marchio low cost di Inditex ci ha sorpreso con questa confezione multipla dall’imbattibile rapporto qualità-prezzo, grazie alla quale si risparmia il 17% sul prezzo originale.

Tutto quello che dovete sapere sulle felpe Lefties

Realizzate in 70% poliestere e 30% cotone, le felpe Lefties sono molto confortevoli grazie al loro tessuto morbido. Grazie ai dettagli a coste sul colletto, sull’orlo e sui polsini, si adattano perfettamente alla forma del corpo e sono ideali per quei giorni in cui non si sa cosa indossare e si vuole essere il più comodi possibile. Sicuramente indosserete spesso queste felpe Lefties, perché stanno bene con tutto e sono la soluzione ideale.

Risolvono ogni problema di look

Lo stile “comfy” è sempre più di una tendenza e le felpe Lefties diventano protagoniste di ogni occasione. Sono finiti i tempi in cui questo tipo di indumento veniva indossato solo per l’esercizio fisico o per lo shopping. La confezione da quattro felpe di Lefties è un’opportunità unica per avere questo indumento in diversi colori e indossarli a piacere: blu, rosa, grigio e marrone. Ecco alcune idee su come combinarle.

Idee di stile

Tutte le felpe hanno il loro pantalone abbinato quindi, se si scelgono la felpa blu o quella rosa, si può comporre un total look sportivo ma elegante. Abbinate una t-shirt bianca e un paio di scarpe da ginnastica stringate con plateau e sarete perfette, o stivaletti neri con suola spessa per uno stile più grintoso.

La felpa grigia offre una grande versatilità e potete abbinarla a una gonna midi in maglia e ad un paio di stivaletti, per un look autunnale che vi farà fare un figurone.

E infine, per l’ufficio, la felpa marrone è perfetta con una camicia bianca e pantaloni sartoriali beige a gamba larga. Scegliete un paio di scarpe da ginnastica bianche come calzature. La confezione di quattro felpe Lefties è in vendita nel negozio online Lefties a 19,99 euro, dalla taglia XS alla XXL.