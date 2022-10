Le promesse non mantenute di tre ministri di inasprire la legge sul tabacco

Catalogna ha annunciato l’intenzione di vietare il fumo terrazze, le pensiline degli autobus e gli ingressi di scuole e centri sanitari. Il governo è quindi in vantaggio rispetto al governo centrale, che ha pianificato indurire il legge sul tabacco per quattro anni, ma la modifica legale non è né qui né prevista (nell’immediato futuro). In effetti sono stati tre ministri della salute che hanno annunciato l’intenzione di estendere la legge sul tabacco, approvata nel 2005 e poi inasprita, con il divieto di fumare in tutti i bar e ristoranti, nel 2010.

In primo luogo, ha espresso l’intenzione di riformare la legge Maria Luisa Carcedo (ministro dal 2018 al 2020), nel sollevare nel 2019 la necessità di liberare il fumo dal terrazze di bar e ristoranti e inserire nel regolamento il sigarette elettroniche e nuovi modi di consumare la nicotina. L’annuncio è stato motivato perché, dopo l’approvazione della norma, c’è stata una leggera diminuzione del numero dei fumatori, come di solito accade ogni volta che vengono approvate o prorogate le leggi antifumo, ma nel 2017 i consumi hanno conosciuto un rimbalzo (il quotidiano dei consumi è passato da 31% nel 2009 al 34%).

Ed è che la legge spagnola era pioniere in Europa quando si tratta di togliere il fumo da bar, aerei, centri di lavoro o discoteche, ma oggi è rimasto obsoleto ed è uno dei più lassista dell’ambiente europeo nella protezione dei fumatori passivi, secondo medici e società scientifiche.

Infatti, i dati di consumo tornano ad avvicinarsi a quelli antecedenti alla legge anti-tabacco dopo dieci anni senza aggiornamento della norma. Così, l’ultimo studio sul consumo di tabacco gestito da Health, preparato giorni prima dello scoppio della pandemia di covid-19, mette al 32,2% la percentuale di spagnoli tra i 15 ei 64 anni che consumavano tabacco quotidianamente. Un dato preoccupante: vicino ai livelli precedenti alla legge antifumo del 2005 (32,8%) e lontano dal minimo di due anni dopo (29,6%).

Le promesse di Ilha

Dopo Carcedo, venne Isola Salvador (ministro dal 2020 al 2021), che all’inizio del suo mandato ha posto il tabacco nel suo obiettivo e ha tenuto due incontri con il Comitato Nazionale per la Prevenzione del Fumo (CNPT), che riunisce le 46 organizzazioni più rilevanti nella prevenzione contro questo abitudine, ed è stato visto anche con il aziende del tabacco, con l’intenzione di approvare una legislazione che amplierebbe gli spazi senza fumo, equiparare tutte le forme di inalazione di prodotti tossici con le sigarette convenzionali e rivedere la tassazione del tabacco verso l’alto. Tuttavia, la pandemia è arrivata e i suoi piani in questo settore erano completamente paralizzati.

il suo successore, Carolina Dariainsediatosi nel gennaio 2021 dopo la decisione di Pedro Sánchez che Illa fosse il candidato del PSC alle elezioni catalane, si è concentrato nei primi mesi anche sulla lotta contro il pandemia. Ma, nell’autunno del 2021, il Ministero della Salute ha annunciato che stava iniziando a “salvare” questioni in sospeso e ha preparato una bozza del Piano globale per la prevenzione e il controllo del fumo 2021-2025che è stato consultato con le comunità e le società scientifiche nell’ultimo trimestre dell’anno.

Misure concrete

Il piano è molto ambizioso e contempla misure in varie direzioni, che sono di competenza dei vari ministeri e che coinvolgono aumentare le tasse sul tabaccoidentifica tutti i prodotti, ampliare gli spazi non fumatoriil confezione neutra di confezioni in modo che non vi siano segni visibili e ampliare il numero delle cure per smettere di fumare finanziate dal sistema sanitario nazionale.

Nell’aprile 2022, il Vice Direttore Generale per la Promozione e la Prevenzione della Salute del Ministero, Jorge del Diego Salas, proprio al Congresso annuale del CNPT, ha assicurato che «nel pprossime settimane“Ci sarebbero “buone notizie” sul piano complessivo, ma che non potrebbe dare una data precisa di approvazione perché c’era “una piccola formalità amministrativo”. L’alta posizione della Sanità assicurava che l’idea fosse collegare il piano alla modifica della leggeperché il primo fungerebbe da “ombrello” per la riforma giuridica ed entrambi verrebbero lavorati in “parallelo”.

Ma, cinque mesi dopo, non è arrivato un piano la cui validità avrebbe dovuto iniziare nel 2021 e non c’è nemmeno un orizzonte temporale per la riforma giuridica. Fonti del ministero fanno solo notare che “sta ancora lavorando a livello tecnico da diversi dipartimenti del Ministero della Salute e con altri ministeri”.

Esplode confusione e incertezza su questa questione che è stata ipotizzato anche con l’idea che come Darias potrebbe essere la candidato socialista alla presidenza di isole Canarie o al sindaco di Las Palmas de Gran Canaria e nelle isole l’industria del tabacco ha molto peso, sta ritardando il piano per non creare disagi al settore. “Non sappiamo cosa sta succedendo, non ci incontra né risponde alle nostre richieste, dice di voler cambiare la legge ma le sue azioni vanno nella direzione opposta, il che ci porta a diffidare”, dice Andrés Zamorano, presidente del CNPT e coordinatore del Gruppo Fumatori della Società dei Medici di Famiglia SEMG.