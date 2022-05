Le persone sotto i 40 anni sono più esposte al vaiolo delle scimmie perché non hanno un vaccino

Il vaccino di vaiolo potrebbe essere la chiave per arginare l’infezione vaiolo delle scimmieche inizia a diffondersi livello globalenon ha a trattamento specifico e preoccupa i medici. Ai sette casi confermati in Madrid per lui ministero della Salute e ai 22 sospetti in attesa di convalida, dobbiamo aggiungere sette aspetti positivi Regno Unitocinque pollici Portogallo e il primo negli Stati Uniti. prima di questo rialzo insolito di una variante della malattia che Spagna e il resto del mondo è stato sradicato nel 1980le forature che lo uccisero 40 anni fa potrebbero essere ancora in vigore oggi.

Il Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) ha indicato questo giovedì che “se i vaccini contro il vaiolo sono disponibili nel paese, la vaccinazione dei contatti di alto rischio di persone infette dal vaiolo delle scimmie”, soppesando in ogni caso il “rischio-beneficio”.

Gli over 40 sono più protetti

Gli esperti affermano che, nel caso del vaccino contro il vaiolo, il sistema immunitario crea difese che durano per la vita. In questo modo, gli anziani 60 anni Sono il gruppo che ha meno probabilità di essere infettato. A seguire il gruppo degli anziani 40 annil’ultima generazione a farsi beccare prima che la malattia fosse debellata.

La popolazione giovane è quella a rischio

D’altra parte, la popolazione sotto i 40 anni è quella a più alto rischio di contrarre il vaiolo delle scimmie perché non possiede anticorpi contro questo virus. In questo senso si è posizionato anche l’epidemiologo Oriol Mitjache ha affermato che “gli under 40 che sono stati in contatto con persone infette con la variante scimmia, dovrebbe essere offerto loro il vaccino”.

L’esperto ha negato che il vaccino abbia effetti collaterali. “È commercializzato e lo è Molto sicuro“, ha indicato in un’intervista al programma TV3 ‘Planta Baixa’.